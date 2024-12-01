02:55 ()
Свернуть список

Телави - Самтредиа 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 35-й тур
Телави
Самтредиа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самтредиа, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телави
Телави
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
26.09.2024 Грузия — Высшая лига 26-й тур Самтредиа2 : 1Телави
28.05.2024 Грузия — Высшая лига 17-й тур Телави0 : 0Самтредиа
11.04.2024 Грузия — Высшая лига 8-й тур Самтредиа1 : 2Телави
02.10.2023 Грузия - Высшая лига 28-й тур Телави1 : 1Самтредиа
06.08.2023 Грузия - Высшая лига 19-й тур Самтредиа0 : 2Телави
26.04.2023 Грузия - Высшая лига 10-й тур Телави0 : 1Самтредиа
25.02.2023 Грузия - Высшая лига 1-й тур Самтредиа1 : 0Телави
03.10.2021 Грузия - Высшая лига 28-й тур Самтредиа0 : 2Телави
23.06.2021 Грузия - Высшая лига 19-й тур Телави2 : 1Самтредиа
24.04.2021 Грузия - Высшая лига 10-й тур Самтредиа2 : 1Телави
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Телави0 : 0
22.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 2 : 0Телави
09.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Телави3 : 0
02.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 1 : 0Телави
28.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Телави1 : 0
27.11.2024 Грузия — Высшая лига 34-й тур Самтредиа0 : 1
23.11.2024 Грузия — Высшая лига 33-й тур 1 : 0Самтредиа
09.11.2024 Грузия — Высшая лига 32-й тур Самтредиа1 : 1
01.11.2024 Грузия — Высшая лига 31-й тур 2 : 1Самтредиа
27.10.2024 Грузия — Высшая лига 30-й тур Самтредиа0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало3574
2
Квалификация Лиги конференций
Дила3568
3
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт3567
4 Динамо Бт3552
5 Самгурали3543
6 Динамо Тб3539
7 Колхети-19133538
8
Стыковая зона
Гагра3535
9
Стыковая зона
Телави3431
10
Зона вылета
Самтредиа3427

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close