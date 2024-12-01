Телави - Самтредиа 02 Декабря прямая трансляция
02 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия — Высшая лига, 35-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телави - Самтредиа, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия — Высшая лига, 35-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телави
Телави
Самтредиа
Самтредиа
История личных встреч
|26.09.2024
|Грузия — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|28.05.2024
|Грузия — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.04.2024
|Грузия — Высшая лига
|8-й тур
|1 : 2
|02.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.08.2023
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|03.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|23.06.2021
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|24.04.2021
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 1
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|0 : 0
|22.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|3 : 0
|02.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|27.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|34-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|33-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|32-й тур
|1 : 1
|01.11.2024
|Грузия — Высшая лига
|31-й тур
|2 : 1
|27.10.2024
|Грузия — Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|35
|74
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|35
|68
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|35
|67
|4
|Динамо Бт
|35
|52
|5
|Самгурали
|35
|43
|6
|Динамо Тб
|35
|39
|7
|Колхети-1913
|35
|38
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|35
|35
| 9
Стыковая зона
|Телави
|34
|31
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|34
|27