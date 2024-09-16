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Персеполис - Аль-Шорта 02 Декабря прямая трансляция

02 Декабря 2024 года в 17:00 (+03:00). Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 6-й тур
Персеполис
Аль-Шорта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Персеполис - Аль-Шорта, которое состоится 02 Декабря 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Элитная Лига Чемпионов АФК, Запад. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Персеполис
Тегеран, Иран
Аль-Шорта
Багдад, Ирак
Главные тренеры
Испания Хуан Карлос Гарридо
История личных встреч
25.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур 1 : 1Персеполис
04.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур Персеполис1 : 1
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур 1 : 0Персеполис
30.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур Персеполис1 : 1
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур 1 : 0Персеполис
26.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 5-й тур Аль-Шорта1 : 3
04.11.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 4-й тур 5 : 1Аль-Шорта
21.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 3-й тур Аль-Шорта0 : 0
01.10.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 2-й тур 5 : 0Аль-Шорта
16.09.2024 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 1-й тур Аль-Шорта1 : 1
Турнирная таблица
Запад
КомандаИО
1
1/8 финала
Аль-Ахли515
2
1/8 финала
Аль-Хиляль513
3
1/8 финала
Аль-Наср513
4
1/8 финала
Аль-Васл510
5
1/8 финала
Аль-Садд59
6
1/8 финала
Аль-Райян54
7
1/8 финала
Эстегляль54
8
1/8 финала
Аль-Гарафа54
9 Персеполис53
10 Пахтакор53
11 Аль-Шорта52
12 Аль-Айн51
Восток
КомандаИО
1
1/8 финала
Виссел Кобе513
2
1/8 финала
Кванджу512
3
1/8 финала
Иокогама Ф. Маринос510
4
1/8 финала
Кавасаки Фронтале59
5
1/8 финала
Джохор Дарул Тазим57
6
1/8 финала
Шанхай Шэньхуа57
7
1/8 финала
Шаньдун Тайшань57
8
1/8 финала
Шанхай Порт57
9 Бурирам Юнайтед57
10 Пхохан Стилерс56
11 Сентрал Кост Маринерс51
12 Ульсан Хёндэ50

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