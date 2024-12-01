Морейренсе - Спортинг 05 Декабря прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
05 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Спортинг, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Спортинг
Лиссабон
|40
|вр
|Кевин
|76
|зщ
|Диниш Пинту
|44
|зщ
|Marcelo
|14
|зщ
|Понк
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|5
|пз
|Sidnei Tavares
|6
|пз
|Рубен Рамуш
|20
|пз
|Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
|9
|нп
|Луис Нлаво
|10
|нп
|Джереми Антониссе
|95
|нп
|Гильерме Шеттине
|13
|вр
|Владан Ковачевич
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|26
|зщ
|Усман Дьоманде
|21
|зщ
|Джени Катамо
|2
|пз
|Матеус Рейс
|57
|пз
|Джовани Кенда
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|23
|пз
|Дэниел Браганса
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
Главные тренеры
|Рубен Аморим
История личных встреч
|19.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 0
|14.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 2
|23.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|06.07.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|08.12.2019
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|12.08.2018
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 3
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 5
|22.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|6 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|05.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Порту
|12
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Бенфика
|11
|28
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|12
|24
|5
|Брага
|12
|23
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|21
|7
|Фамаликан
|12
|17
|8
|Морейренсе
|12
|17
|9
|Риу Аве
|12
|15
|10
|Каза Пия
|12
|13
|11
|Эшторил
|12
|13
|12
|Боавишта
|12
|10
|13
|Жил Висенте
|12
|10
|14
|АВС
|12
|10
|15
|Эштрела
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|8
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|12
|8