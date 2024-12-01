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Морейренсе - Спортинг 05 Декабря прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
05 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Морейренсе
Спортинг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Спортинг, которое состоится 05 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Спортинг
Лиссабон
40 Бразилия вр Кевин
76 Португалия зщ Диниш Пинту
44 Бразилия зщ Marcelo
14 Кабо-Верде зщ Понк
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
5 Португалия пз Sidnei Tavares
6 Португалия пз Рубен Рамуш
20 Португалия пз Бернарду Соуза Перейра Бритеш Мартинш
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
10 Кюрасао нп Джереми Антониссе
95 Бразилия нп Гильерме Шеттине
13 Босния и Герцеговина вр Владан Ковачевич
6 Бельгия зщ Зено Дебаст
26 Кот-д'Ивуар зщ Усман Дьоманде
21 Мозамбик зщ Джени Катамо
2 Бразилия пз Матеус Рейс
57 Португалия пз Джовани Кенда
42 Дания пз Мортен Юльманн
23 Португалия пз Дэниел Браганса
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
10 Англия нп Маркус Эдвардс
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
19.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Морейренсе0 : 2Спортинг
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Спортинг3 : 0Морейренсе
14.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Морейренсе0 : 2Спортинг
23.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Спортинг1 : 0Морейренсе
05.04.2021 Португалия - Примейра 25-й тур Морейренсе1 : 1Спортинг
28.11.2020 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг2 : 1Морейренсе
06.07.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе0 : 0Спортинг
08.12.2019 Португалия - Примейра 13-й тур Спортинг1 : 0Морейренсе
19.01.2019 Португалия - Примейра 18-й тур Спортинг2 : 1Морейренсе
12.08.2018 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе1 : 3Спортинг
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 3 : 2Морейренсе
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Морейренсе2 : 1
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Морейренсе
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур 0 : 2Морейренсе
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Спортинг0 : 1
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Спортинг1 : 5
22.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Спортинг6 : 0
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 4Спортинг
05.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Спортинг4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1233
2
Квалификация Лиги чемпионов
Порту1230
3
Квалификация Лиги Европы
Бенфика1128
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1224
5 Брага1223
6 Витория Гимарайнш1221
7 Фамаликан1217
8 Морейренсе1217
9 Риу Аве1215
10 Каза Пия1213
11 Эшторил1213
12 Боавишта1210
13 Жил Висенте1210
14 АВС1210
15 Эштрела129
16
Стыковая зона
Насьонал119
17
Зона вылета
Арока128
18
Зона вылета
Фаренсе128

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