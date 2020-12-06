Аталанта - Милан 06 Декабря прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
06 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|22
|пз
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|32
|нп
|Матео Ретеги
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Эмерсон Роял
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|28
|зщ
|Малик Тшау
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|80
|пз
|Юнус Муса
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|7
|нп
|Альваро Мората
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|24.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 6
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|03.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|6 : 1
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Серии A: «Аталанта» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|14
|32
| 2
Лига чемпионов
|Аталанта
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|Фиорентина
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Лацио
|14
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|14
|26
|7
|Милан
|13
|22
|8
|Болонья
|13
|21
|9
|Удинезе
|14
|17
|10
|Эмполи
|14
|16
|11
|Парма
|14
|15
|12
|Торино
|14
|15
|13
|Кальяри
|14
|14
|14
|Дженоа
|14
|14
|15
|Рома
|14
|13
|16
|Лечче
|14
|13
|17
|Верона
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Комо
|14
|11
| 19
Зона вылета
|Монца
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Венеция
|14
|8