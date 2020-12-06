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Аталанта - Милан 06 Декабря прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
06 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 15-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Аталанта
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 06 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
22 Италия пз Маттео Руджери
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
32 Италия нп Матео Ретеги
16 Франция вр Мик Меньян
22 Бразилия зщ Эмерсон Роял
46 Италия зщ Маттео Габбиа
28 Германия зщ Малик Тшау
19 Франция зщ Тео Эрнандес
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
80 США пз Юнус Муса
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
7 Испания нп Альваро Мората
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Милан1 : 1Аталанта
10.01.2024 Кубок Италии 1/4 финала Милан1 : 2Аталанта
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2Милан
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Милан2 : 0Аталанта
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Аталанта1 : 1Милан
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Милан2 : 0Аталанта
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта2 : 3Милан
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Милан
23.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Милан0 : 3Аталанта
24.07.2020 Италия - Серия А 36-й тур Милан1 : 1Аталанта
02.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур 0 : 2Аталанта
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 1 : 6Аталанта
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 3Аталанта
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Аталанта2 : 1
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 2Аталанта
03.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Милан6 : 1
30.11.2024 Италия — Серия А 14-й тур Милан3 : 0
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 2 : 3Милан
23.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур Милан0 : 0
09.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур 3 : 3Милан
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Серии A: «Аталанта» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1432
2
Лига чемпионов
Аталанта1431
3
Лига чемпионов
Фиорентина1328
4
Лига чемпионов
Интер М1328
5
Лига Европы
Лацио1428
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1426
7 Милан1322
8 Болонья1321
9 Удинезе1417
10 Эмполи1416
11 Парма1415
12 Торино1415
13 Кальяри1414
14 Дженоа1414
15 Рома1413
16 Лечче1413
17 Верона1412
18
Зона вылета
Комо1411
19
Зона вылета
Монца1410
20
Зона вылета
Венеция148

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