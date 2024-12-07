05:04 ()
Онлайн трансляции
Суббота 07 декабря
Свернуть список

Анже - Лион 07 Декабря прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
07 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анже
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лион, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Лион
Лион
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
25 Кот-д'Ивуар зщ Абдулай Бамба
21 Франция зщ Жордан Лефор
26 Франция пз Флоран Анен
6 Кот-д'Ивуар пз Жан-Эде Аолу
93 Алжир пз Харис Белькебла
10 Алжир пз Химад Абделли
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
18 Габон нп Джим Аллевина
99 Сенегал нп Бамба Дьенг
23 Бразилия вр Лукас Перри
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
7 Франция пз Жордан Верету
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
11 Бельгия нп Малик Фофана
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Франция Пьер Саж
История личных встреч
25.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Анже1 : 3Лион
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Лион5 : 0Анже
03.04.2022 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 2Анже
15.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Анже3 : 0Лион
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Лион3 : 0Анже
22.11.2020 Франция - Лига 1 11-й тур Анже0 : 1Лион
16.08.2019 Франция - Лига 1 2-й тур Лион6 : 0Анже
19.04.2019 Франция - Лига 1 33-й тур Лион2 : 1Анже
27.10.2018 Франция - Лига 1 11-й тур Анже1 : 2Лион
14.01.2018 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1Анже
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур 0 : 1Анже
24.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 0Анже
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Анже2 : 4
01.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур 0 : 1Анже
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Анже4 : 2
01.12.2024 Франция — Лига 1 13-й тур Лион4 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 1 : 4Лион
23.11.2024 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 1Лион
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Лион1 : 0
07.11.2024 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1333
2
Лига чемпионов
Марсель1326
3
Лига чемпионов
Лилль1426
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако1326
5
Лига Европы
Лион1322
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1320
7 Ланс1320
8 Осер1319
9 Реймс1318
10 Тулуза1318
11 Брест1416
12 Ренн1314
13 Страсбург1313
14 Анже1313
15 Сент-Этьен1313
16
Стыковая зона
Гавр1312
17
Зона вылета
Нант1311
18
Зона вылета
Монпелье138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close