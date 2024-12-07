Анже - Лион 07 Декабря прямая трансляция
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
07 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Лион, которое состоится 07 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Анже
Лион
Лион
|30
|вр
|Яхья Фофана
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|6
|пз
|Жан-Эде Аолу
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|18
|нп
|Джим Аллевина
|99
|нп
|Бамба Дьенг
|23
|вр
|Лукас Перри
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|7
|пз
|Жордан Верету
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|11
|нп
|Малик Фофана
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Пьер Саж
История личных встреч
|25.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|5 : 0
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 2
|15.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|22.11.2020
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|16.08.2019
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|6 : 0
|19.04.2019
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|27.10.2018
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 2
|14.01.2018
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|07.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|26
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|14
|26
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|13
|26
| 5
Лига Европы
|Лион
|13
|22
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|13
|20
|7
|Ланс
|13
|20
|8
|Осер
|13
|19
|9
|Реймс
|13
|18
|10
|Тулуза
|13
|18
|11
|Брест
|14
|16
|12
|Ренн
|13
|14
|13
|Страсбург
|13
|13
|14
|Анже
|13
|13
|15
|Сент-Этьен
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|13
|8