Тоттенхэм - Челси 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
08 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|6
|зщ
|Раду Дрэгушин
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|8
|пз
|Ив Биссума
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Роберт Санчес
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Энцо Мареска
История личных встреч
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|26.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|04.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 5
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|14
|35
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|28
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|27
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|15
|25
|6
|Астон Вилла
|15
|25
|7
|Брентфорд
|15
|23
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|23
|9
|Фулхэм
|14
|22
|10
|Борнмут
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|20
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|20
|13
|Манчестер Юнайтед
|15
|19
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|15
|15
|Эвертон
|14
|14
|16
|Кристал Пэлас
|15
|13
|17
|Лестер Сити
|14
|13
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|14
|9
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|15
|5