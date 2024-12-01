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Тоттенхэм - Челси 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
08 Декабря 2024 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Челси, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Челси
Лондон
20 Англия вр Фрейзер Форстер
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
6 Румыния зщ Раду Дрэгушин
13 Италия зщ Дестини Удоджи
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
8 Мали пз Ив Биссума
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
21 Швеция нп Деян Кулушевски
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
1 Испания вр Роберт Санчес
5 Франция зщ Бенуа Бадьяшиль
6 Англия зщ Леви Колвилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Челси
26.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
04.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 4Тоттенхэм Хотспур
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 1 : 5Челси
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси3 : 0
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 0 : 2Челси
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур 1 : 2Челси
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1435
2
Лига чемпионов
Челси1428
3
Лига чемпионов
Арсенал1428
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити1527
5
Лига Европы
Ноттингем Форест1525
6 Астон Вилла1525
7 Брентфорд1523
8 Брайтон энд Хоув Альбион1423
9 Фулхэм1422
10 Борнмут1421
11 Тоттенхэм Хотспур1420
12 Ньюкасл Юнайтед1520
13 Манчестер Юнайтед1519
14 Вест Хэм Юнайтед1415
15 Эвертон1414
16 Кристал Пэлас1513
17 Лестер Сити1413
18
Зона вылета
Ипсвич Таун149
19
Зона вылета
Вулверхэмптон149
20
Зона вылета
Саутгемптон155

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