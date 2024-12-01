Палмейрас - Флуминенсе 08 Декабря прямая трансляция
08 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Флуминенсе, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
|Абел Феррейра
|Мано Менезес
История личных встреч
|25.07.2024
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|06.08.2023
|Бразилия - Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|28.08.2022
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|08.05.2022
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|15.11.2021
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|2 : 1
|25.07.2021
|Бразилия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|15.11.2020
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|13.08.2020
|Бразилия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|29.11.2019
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|05.12.2024
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|27.11.2024
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|21.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Бразилия - Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Бразилия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Бразилия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Бразилия - Серия А
|34-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Бразилия - Серия А
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ботафого
|37
|76
|2
|Палмейрас
|37
|73
|3
|Фламенго
|37
|69
|4
|Интернасьонал
|37
|65
|5
|Форталеза
|37
|65
|6
|Сан-Паулу
|37
|59
|7
|Коринтианс
|37
|53
|8
|Баия
|37
|50
|9
|Крузейро
|37
|49
|10
|Васко да Гама
|37
|47
|11
|Витория
|37
|46
|12
|Гремио
|37
|45
|13
|Жувентуде
|37
|45
|14
|Атлетико Минейро
|37
|44
|15
|Флуминенсе
|37
|43
|16
|Атлетико Паранаэнсе
|37
|42
| 17
Зона вылета
|Ред Булл Брагантино
|37
|41
| 18
Зона вылета
|Крисиума
|37
|38
| 19
Зона вылета
|Атлетико Гояниенсе
|37
|30
| 20
Зона вылета
|Куяба
|37
|30