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Палмейрас - Флуминенсе 08 Декабря прямая трансляция

08 Декабря 2024 года в 22:00 (+03:00). Бразилия - Серия А, 38-й тур
Палмейрас
Флуминенсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Палмейрас - Флуминенсе, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Палмейрас
Сан-Паулу
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Бразилия Мано Менезес
История личных встреч
25.07.2024 Бразилия - Серия А 19-й тур Флуминенсе1 : 0Палмейрас
03.12.2023 Бразилия - Серия А 37-й тур Палмейрас1 : 0Флуминенсе
06.08.2023 Бразилия - Серия А 18-й тур Флуминенсе2 : 1Палмейрас
28.08.2022 Бразилия - Серия А 24-й тур Флуминенсе1 : 1Палмейрас
08.05.2022 Бразилия - Серия А 5-й тур Палмейрас1 : 1Флуминенсе
15.11.2021 Бразилия - Серия А 32-й тур Флуминенсе2 : 1Палмейрас
25.07.2021 Бразилия - Серия А 13-й тур Палмейрас1 : 0Флуминенсе
15.11.2020 Бразилия - Серия А 21-й тур Палмейрас2 : 0Флуминенсе
13.08.2020 Бразилия - Серия А 2-й тур Флуминенсе1 : 1Палмейрас
29.11.2019 Бразилия - Серия А 35-й тур Флуминенсе1 : 0Палмейрас
05.12.2024 Бразилия - Серия А 37-й тур 1 : 2Палмейрас
27.11.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Палмейрас1 : 3
24.11.2024 Бразилия - Серия А 35-й тур 0 : 1Палмейрас
21.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур 1 : 2Палмейрас
09.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур Палмейрас1 : 0
06.12.2024 Бразилия - Серия А 37-й тур Флуминенсе1 : 0
02.12.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур 1 : 1Флуминенсе
27.11.2024 Бразилия - Серия А 35-й тур Флуминенсе0 : 0
23.11.2024 Бразилия - Серия А 34-й тур Флуминенсе2 : 2
09.11.2024 Бразилия - Серия А 33-й тур 2 : 0Флуминенсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Ботафого3776
2 Палмейрас3773
3 Фламенго3769
4 Интернасьонал3765
5 Форталеза3765
6 Сан-Паулу3759
7 Коринтианс3753
8 Баия3750
9 Крузейро3749
10 Васко да Гама3747
11 Витория3746
12 Гремио3745
13 Жувентуде3745
14 Атлетико Минейро3744
15 Флуминенсе3743
16 Атлетико Паранаэнсе3742
17
Зона вылета
Ред Булл Брагантино3741
18
Зона вылета
Крисиума3738
19
Зона вылета
Атлетико Гояниенсе3730
20
Зона вылета
Куяба3730

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