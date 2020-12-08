Пуща - Ягеллония 08 Декабря прямая трансляция
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
08 Декабря 2024 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Ягеллония, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуща
Неполомице
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|19.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|3 : 3
|29.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|4 : 1
|30.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|0 : 1
|25.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
|25.10.2024
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 3
|22.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|2 : 2
|07.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|18
|38
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|17
|34
|4
|Краковия
|17
|30
|5
|Гурник З
|18
|30
|6
|Легия
|17
|29
|7
|Мотор
|17
|27
|8
|Погонь
|17
|26
|9
|Видзев
|18
|25
|10
|ГКС Катовице
|18
|23
|11
|Пяст
|17
|21
|12
|Сталь
|18
|19
|13
|Заглембе Л
|17
|19
|14
|Радомяк
|17
|17
|15
|Пуща
|17
|17
| 16
Зона вылета
|Корона
|17
|17
| 17
Зона вылета
|Лехия
|18
|14
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|17
|10