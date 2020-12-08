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Пуща - Ягеллония 08 Декабря прямая трансляция

Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
08 Декабря 2024 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 18-й тур
Главный судья: Дамиан Сильвестшак (Вроцлав, Польша)
Пуща
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Ягеллония, которое состоится 08 Декабря 2024 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
19.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Ягеллония2 : 0Пуща
16.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Пуща3 : 3Ягеллония
29.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Ягеллония4 : 1Пуща
30.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 0 : 1Пуща
25.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Пуща2 : 0
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур 2 : 0Пуща
02.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Пуща2 : 0
25.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Пуща
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур 1 : 1Ягеллония
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 3 : 3Ягеллония
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ягеллония2 : 2
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Ягеллония2 : 2
07.11.2024 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Ягеллония3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П1838
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув1735
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1734
4 Краковия1730
5 Гурник З1830
6 Легия1729
7 Мотор1727
8 Погонь1726
9 Видзев1825
10 ГКС Катовице1823
11 Пяст1721
12 Сталь1819
13 Заглембе Л1719
14 Радомяк1717
15 Пуща1717
16
Зона вылета
Корона1717
17
Зона вылета
Лехия1814
18
Зона вылета
Шлёнск1710

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