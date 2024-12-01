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Мидлсбро - Миллуолл 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Мидлсбро
Миллуолл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Миллуолл, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Миллуолл
Лондон
История личных встреч
13.01.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Миллуолл1 : 3Мидлсбро
05.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Мидлсбро0 : 1Миллуолл
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Мидлсбро1 : 0Миллуолл
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Миллуолл2 : 0Мидлсбро
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Миллуолл0 : 0Мидлсбро
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро1 : 1Миллуолл
20.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Миллуолл1 : 0Мидлсбро
12.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Мидлсбро3 : 0Миллуолл
08.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Миллуолл0 : 2Мидлсбро
24.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро1 : 1Миллуолл
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 3 : 1Мидлсбро
06.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 1 : 1Мидлсбро
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Мидлсбро3 : 1
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Мидлсбро0 : 1
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур 2 : 6Мидлсбро
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Миллуолл0 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Миллуолл0 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 1Миллуолл
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Миллуолл1 : 1
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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