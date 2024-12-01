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Блэкберн Роверс - Лутон Таун 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Блэкберн Роверс
Лутон Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Лутон Таун, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
01.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Лутон Таун
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Лутон Таун2 : 0Блэкберн Роверс
29.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Лутон Таун0 : 0Блэкберн Роверс
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 2Лутон Таун
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Лутон Таун
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лутон Таун1 : 1Блэкберн Роверс
22.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Лутон Таун3 : 2Блэкберн Роверс
28.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Лутон Таун
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лутон Таун2 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лутон Таун1 : 1
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 4 : 2Лутон Таун
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 3 : 0Лутон Таун
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Лутон Таун1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед2042
2
Повышение
Лидс Юнайтед2041
3
Плей-офф
Бёрнли2038
4
Плей-офф
Сандерленд2037
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс1934
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2032
7 Мидлсбро2031
8 Уотфорд1931
9 Суонси Сити2027
10 Норвич Сити2026
11 Бристоль Сити2026
12 Шеффилд Уэнсдей2026
13 Миллуолл1925
14 Престон Норт Энд2022
15 Лутон Таун2022
16 Ковентри Сити2021
17 Дерби Каунти2021
18 Сток Сити2021
19 Куинз Парк Рейнджерс2021
20 Оксфорд Юнайтед1918
21 Портсмут1817
22
Зона вылета
Кардифф Сити1917
23
Зона вылета
Плимут Аргайл1917
24
Зона вылета
Халл Сити2016

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