Блэкберн Роверс - Лутон Таун 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
14 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Лутон Таун, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
|01.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 11-й тур
|2 : 0
|29.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|11.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 2
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 2
|28.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 2
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|1 : 0
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|1 : 3
|10.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|20-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|4 : 2
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|20
|42
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|20
|41
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|20
|38
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|20
|37
| 5
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|19
|34
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|20
|32
|7
|Мидлсбро
|20
|31
|8
|Уотфорд
|19
|31
|9
|Суонси Сити
|20
|27
|10
|Норвич Сити
|20
|26
|11
|Бристоль Сити
|20
|26
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|20
|26
|13
|Миллуолл
|19
|25
|14
|Престон Норт Энд
|20
|22
|15
|Лутон Таун
|20
|22
|16
|Ковентри Сити
|20
|21
|17
|Дерби Каунти
|20
|21
|18
|Сток Сити
|20
|21
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|20
|21
|20
|Оксфорд Юнайтед
|19
|18
|21
|Портсмут
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|19
|17
| 23
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|19
|17
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|20
|16