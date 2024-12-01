Бавария - РБ Лейпциг 20 Декабря прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
20 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|18
|вр
|Даниэль Перец
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Петер Гулачи
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Марко Розе
История личных встреч
|24.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Суперкубок Германии 2023
|Финал
|0 : 3
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|20.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии 2022
|Финал
|3 : 5
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 5
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|14
|29
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|14
|27
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|14
|24
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Штутгарт
|14
|23
|7
|Майнц
|14
|22
|8
|Боруссия Д
|14
|22
|9
|Вердер
|14
|22
|10
|Вольфсбург
|14
|21
|11
|Боруссия М
|14
|21
|12
|Унион
|14
|17
|13
|Аугсбург
|14
|16
|14
|Хоффенхайм
|14
|14
|15
|Санкт-Паули
|14
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|14
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|14
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|14
|3