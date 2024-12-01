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Бавария - РБ Лейпциг 20 Декабря прямая трансляция

Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
20 Декабря 2024 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Бавария
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Декабря 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
18 Израиль вр Даниэль Перец
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
27 Австрия пз Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Венгрия вр Петер Гулачи
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
3 Нидерланды зщ Лютсхарел Гертрейда
39 Германия зщ Бенджамин Хенрихс
13 Австрия пз Николас Зайвальд
8 Мали пз Амаду Айдара
24 Австрия пз Ксавер Шлагер
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
7 Норвегия нп Антонио Нуса
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Германия Марко Розе
История личных встреч
24.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария2 : 1РБ Лейпциг
30.09.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур РБ Лейпциг2 : 2Бавария
12.08.2023 Суперкубок Германии 2023 Финал Бавария0 : 3РБ Лейпциг
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3РБ Лейпциг
20.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022 Суперкубок Германии 2022 Финал РБ Лейпциг3 : 5Бавария
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 2РБ Лейпциг
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг1 : 4Бавария
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 1Бавария
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Бавария3 : 3РБ Лейпциг
14.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур 2 : 1Бавария
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 1 : 5Бавария
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Бавария4 : 2
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Бавария0 : 1
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур 1 : 1Бавария
15.12.2024 Германия — Бундеслига 14-й тур РБ Лейпциг2 : 1
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур РБ Лейпциг2 : 3
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур 0 : 2РБ Лейпциг
04.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала РБ Лейпциг3 : 0
30.11.2024 Германия — Бундеслига 12-й тур РБ Лейпциг1 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1433
2
Лига чемпионов
Байер1429
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1427
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1427
5
Лига Европы
Фрайбург1424
6
Квалификация Лиги конференций
Штутгарт1423
7 Майнц1422
8 Боруссия Д1422
9 Вердер1422
10 Вольфсбург1421
11 Боруссия М1421
12 Унион1417
13 Аугсбург1416
14 Хоффенхайм1414
15 Санкт-Паули1411
16
Стыковая зона
Хайденхайм1410
17
Зона вылета
Хольштайн145
18
Зона вылета
Бохум143

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