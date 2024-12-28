АВС - Эштрела 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
28 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эштрела, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эштрела
Амадора
|93
|вр
|Simao Bertelli
|4
|зщ
|Ignacio Rodriguez
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|2
|зщ
|Фернанду Феррейра
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Баптист Ру
|23
|пз
|Гуштаву Мендонса
|7
|пз
|Луиш Силва
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|18
|нп
|Нене
|30
|вр
|Бруно
|44
|зщ
|Tiago Oliveira
|5
|зщ
|Иссьяр Драме
|22
|пз
|Леу Кордейру
|6
|пз
|Jesus Igor
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|25
|нп
|Нилтон Варела
|7
|нп
|Andre Silva
|98
|нп
|Кикаш
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|21.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|16.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|2 : 0
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|15
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|15
|37
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|15
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|16
|12
|Эштрела
|15
|15
|13
|Эшторил
|15
|14
|14
|Насьонал
|15
|13
|15
|АВС
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11