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АВС - Эштрела 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
28 Декабря 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
АВС
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эштрела, которое состоится 28 Декабря 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эштрела
Амадора
93 Бразилия вр Simao Bertelli
4 Уругвай зщ Ignacio Rodriguez
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
2 Португалия зщ Фернанду Феррейра
24 Португалия зщ Кики
6 Франция пз Баптист Ру
23 Португалия пз Гуштаву Мендонса
7 Португалия пз Луиш Силва
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
18 Бразилия нп Нене
30 Бразилия вр Бруно
44 Португалия зщ Tiago Oliveira
5 Франция зщ Иссьяр Драме
22 Бразилия пз Леу Кордейру
6 Бразилия пз Jesus Igor
10 Аргентина пз Алан Руис
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
25 Португалия нп Нилтон Варела
7 Бразилия нп Andre Silva
98 Португалия нп Кикаш
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
21.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0АВС
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур АВС1 : 1
08.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1АВС
01.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур АВС0 : 1
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала АВС3 : 2АВС
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Эштрела1 : 0
16.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 2 : 0Эштрела
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эштрела
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 7 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика1538
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1537
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1517
11 Риу Аве1516
12 Эштрела1515
13 Эшторил1514
14 Насьонал1513
15 АВС1513
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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