02:15 ()
Свернуть список

Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти 01 Января прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Дерби Каунти

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Дерби Каунти, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Дерби Каунти
Дерби
История личных встреч
01.12.2024Англия — Чемпионшип18-й турДерби Каунти1 : 2Шеффилд Уэнсдей
08.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турДерби Каунти3 : 3Шеффилд Уэнсдей
01.01.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 23-й турШеффилд Уэнсдей1 : 0Дерби Каунти
29.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турШеффилд Уэнсдей1 : 3Дерби Каунти
11.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турДерби Каунти1 : 1Шеффилд Уэнсдей
09.03.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й турДерби Каунти1 : 1Шеффилд Уэнсдей
24.11.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турШеффилд Уэнсдей1 : 2Дерби Каунти
13.02.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0Дерби Каунти
21.10.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турДерби Каунти2 : 0Шеффилд Уэнсдей
22.04.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турШеффилд Уэнсдей2 : 1Дерби Каунти
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур3 : 1Шеффилд Уэнсдей
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур3 : 3Шеффилд Уэнсдей
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турШеффилд Уэнсдей2 : 0
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 3Шеффилд Уэнсдей
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турШеффилд Уэнсдей0 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турДерби Каунти0 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турДерби Каунти2 : 1
20.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Дерби Каунти
13.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турДерби Каунти4 : 0
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 0Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close