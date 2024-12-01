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Лидс Юнайтед - Блэкберн Роверс 01 Января прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Лидс Юнайтед
Блэкберн Роверс

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Блэкберн Роверс, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турБлэкберн Роверс1 : 0Лидс Юнайтед
13.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турЛидс Юнайтед0 : 1Блэкберн Роверс
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турБлэкберн Роверс0 : 2Лидс Юнайтед
04.07.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБлэкберн Роверс1 : 3Лидс Юнайтед
09.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 16-й турЛидс Юнайтед2 : 1Блэкберн Роверс
26.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 24-й турЛидс Юнайтед3 : 2Блэкберн Роверс
20.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турБлэкберн Роверс2 : 1Лидс Юнайтед
01.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБлэкберн Роверс1 : 2Лидс Юнайтед
20.09.2016Англия - Кубок лиги3-й раундЛидс Юнайтед1 : 0Блэкберн Роверс
13.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 7-й турЛидс Юнайтед2 : 1Блэкберн Роверс
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур0 : 1Лидс Юнайтед
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур0 : 2Лидс Юнайтед
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турЛидс Юнайтед4 : 0
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур1 : 1Лидс Юнайтед
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турЛидс Юнайтед3 : 1
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турБлэкберн Роверс0 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турБлэкберн Роверс2 : 2
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур1 : 0Блэкберн Роверс
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турБлэкберн Роверс2 : 0
10.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 1Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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