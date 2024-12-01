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Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд 01 Января прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
01 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Вест Бромвич Альбион
Престон Норт Энд

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Престон Норт Энд, которое состоится 01 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
АнглияПол Хекингботтом
История личных встреч
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турПрестон Норт Энд1 : 1Вест Бромвич Альбион
04.05.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турВест Бромвич Альбион3 : 0Престон Норт Энд
30.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 9-й турПрестон Норт Энд0 : 4Вест Бромвич Альбион
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
05.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 13-й турПрестон Норт Энд1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турВест Бромвич Альбион0 : 2Престон Норт Энд
18.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 8-й турПрестон Норт Энд1 : 1Вест Бромвич Альбион
25.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турВест Бромвич Альбион2 : 0Престон Норт Энд
02.12.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турПрестон Норт Энд0 : 1Вест Бромвич Альбион
13.04.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турВест Бромвич Альбион4 : 1Престон Норт Энд
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й тур1 : 1Вест Бромвич Альбион
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
22.12.2024Англия — Чемпионшип22-й турВест Бромвич Альбион2 : 0
15.12.2024Англия — Чемпионшип21-й тур2 : 1Вест Бромвич Альбион
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й турВест Бромвич Альбион2 : 0
29.12.2024Англия — Чемпионшип24-й турПрестон Норт Энд3 : 1
26.12.2024Англия — Чемпионшип23-й турПрестон Норт Энд1 : 0
21.12.2024Англия — Чемпионшип22-й тур2 : 1Престон Норт Энд
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турПрестон Норт Энд1 : 1
11.12.2024Англия — Чемпионшип20-й тур0 : 2Престон Норт Энд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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