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Миллуолл - Оксфорд Юнайтед 01 Января прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
01 Января 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Миллуолл
Оксфорд Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Оксфорд Юнайтед, которое состоится 01 Января 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1Миллуолл
27.08.2019 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Оксфорд Юнайтед2 : 2 4 : 2Миллуолл
22.04.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Миллуолл0 : 3Оксфорд Юнайтед
29.10.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 16-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 2Миллуолл
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 0Миллуолл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Миллуолл
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Миллуолл1 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 0Миллуолл
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Миллуолл0 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 4 : 0Оксфорд Юнайтед
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 3
11.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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