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Плимут Аргайл - Бристоль Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
01 Января 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 25-й тур
Плимут Аргайл
Бристоль Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Бристоль Сити, которое состоится 01 Января 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Бристоль Сити4 : 0Плимут Аргайл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Плимут Аргайл0 : 1Бристоль Сити
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити4 : 1Плимут Аргайл
14.08.2018 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити0 : 1Плимут Аргайл
08.08.2017 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити5 : 0Плимут Аргайл
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 4 : 0Плимут Аргайл
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Плимут Аргайл3 : 3
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Плимут Аргайл
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Плимут Аргайл1 : 2
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Бристоль Сити3 : 0
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Бристоль Сити1 : 0
22.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 0Бристоль Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Бристоль Сити1 : 1
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 1Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2451
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2449
3
Плей-офф
Бёрнли2448
4
Плей-офф
Сандерленд2444
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2338
6
Плей-офф
Мидлсбро2437
7 Уотфорд2337
8 Вест Бромвич Альбион2436
9 Суонси Сити2433
10 Бристоль Сити2433
11 Шеффилд Уэнсдей2433
12 Норвич Сити2430
13 Миллуолл2329
14 Престон Норт Энд2429
15 Ковентри Сити2428
16 Дерби Каунти2427
17 Куинз Парк Рейнджерс2426
18 Сток Сити2425
19 Лутон Таун2425
20 Оксфорд Юнайтед2324
21 Халл Сити2422
22
Зона вылета
Кардифф Сити2321
23
Зона вылета
Портсмут2220
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2318

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