Зенит - Иордания 24 Января прямая трансляция
24 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Иордания, которое состоится 24 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Иордания
Иордания
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Джамал Селлами
История личных встреч
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|1 : 2
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 6-й тур
|1 : 1
|14.11.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 5-й тур
|0 : 0
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 4-й тур
|4 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 3-й тур
|0 : 2
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Азия
|Группа 2. 2-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Зенит» объявил о подписании контракта с Луисом Энрике, а это значит, что клуб уже получил международный трансферный сертификат. А ещё — что сумма, на которую договорились обе стороны, уже ушла с петербургских счетов.У «Ботафого» и «Лиона» один владелец. Он создал мультивселенную, где всё общее «Зенит» спасает французский топ-клуб. Трансфер Луиса Энрике — больше, чем вы думаете 0'Георгий Илющенко прощается с одним из самых недооценённых легионеров РПЛ Артур вошёл в историю «Зенита», как Домингес. Не считайте его трансфер грубой ошибкой 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — Иордания. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.