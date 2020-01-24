Зенит - Иордания 24 Января прямая трансляция

0'

«Зенит» объявил о подписании контракта с Луисом Энрике, а это значит, что клуб уже получил международный трансферный сертификат. А ещё — что сумма, на которую договорились обе стороны, уже ушла с петербургских счетов.У «Ботафого» и «Лиона» один владелец. Он создал мультивселенную, где всё общее «Зенит» спасает французский топ-клуб. Трансфер Луиса Энрике — больше, чем вы думаете 0'Георгий Илющенко прощается с одним из самых недооценённых легионеров РПЛ Артур вошёл в историю «Зенита», как Домингес. Не считайте его трансфер грубой ошибкой 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — Иордания. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.