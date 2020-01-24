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Зенит - Иордания 24 Января прямая трансляция

24 Января 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Иордания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Иордания, которое состоится 24 Января 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Иордания
Иордания
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Марокко Джамал Селлами
История личных встреч
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Иордания0 : 1Зенит
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит2 : 3
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1 : 2Зенит
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 1Зенит
15.11.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Зенит
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 6-й тур 1 : 1Иордания
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 5-й тур 0 : 0Иордания
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 4-й тур Иордания4 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 3-й тур Иордания0 : 2
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 2. 2-й тур 1 : 3Иордания
Текстовая трансляция
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«Зенит» объявил о подписании контракта с Луисом Энрике, а это значит, что клуб уже получил международный трансферный сертификат. А ещё — что сумма, на которую договорились обе стороны, уже ушла с петербургских счетов.У «Ботафого» и «Лиона» один владелец. Он создал мультивселенную, где всё общее «Зенит» спасает французский топ-клуб. Трансфер Луиса Энрике — больше, чем вы думаете 0'Георгий Илющенко прощается с одним из самых недооценённых легионеров РПЛ Артур вошёл в историю «Зенита», как Домингес. Не считайте его трансфер грубой ошибкой 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — Иордания. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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