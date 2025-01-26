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Милан - Парма 26 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
26 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Милан
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Парма, которое состоится 26 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Парма
Парма
16 Франция вр Мик Меньян
2 Италия зщ Давиде Калабрия
46 Италия зщ Маттео Габбиа
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
29 Франция пз Юссуф Фофана
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
7 Испания нп Альваро Мората
10 Португалия нп Рафаэл Леау
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
21 Италия зщ Алессандро Вольякко
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
27 Бразилия пз Эрнани
28 Румыния пз Валентин Михэйлэ
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Италия Фабио Пеккья
История личных встреч
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Парма2 : 1Милан
10.04.2021 Италия - Серия А 30-й тур Парма1 : 3Милан
13.12.2020 Италия - Серия А 11-й тур Милан2 : 2Парма
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Милан3 : 1Парма
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Парма0 : 1Милан
20.04.2019 Италия - Серия А 33-й тур Парма1 : 1Милан
02.12.2018 Италия - Серия А 14-й тур Милан2 : 1Парма
01.02.2015 Италия - Серия А 21-й тур Милан3 : 1Парма
14.09.2014 Италия - Серия А 2-й тур Парма4 : 5Милан
16.03.2014 Италия - Серия А 28-й тур Милан2 : 4Парма
22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур Милан1 : 0
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 2 : 0Милан
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Милан
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Милан1 : 1
06.01.2025 Суперкубок Италии Финал 2 : 3Милан
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Парма1 : 1
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 0Парма
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0Парма
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Парма2 : 1
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур 5 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2047
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2033
7 Фиорентина2033
8 Милан2031
9 Рома2127
10 Торино2226
11 Удинезе2126
12 Дженоа2123
13 Комо2222
14 Кальяри2221
15 Лечче2120
16 Парма2120
17 Эмполи2120
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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