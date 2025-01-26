Милан - Парма 26 Января прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
26 Января 2025 года в 14:30 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Парма, которое состоится 26 Января 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Парма
Парма
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|29
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|27
|пз
|Эрнани
|28
|пз
|Валентин Михэйлэ
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Фабио Пеккья
История личных встреч
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|15.07.2020
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 1
|01.12.2019
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|02.12.2018
|Италия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|01.02.2015
|Италия - Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|14.09.2014
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 5
|16.03.2014
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 4
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|06.01.2025
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 3
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|47
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|20
|33
|7
|Фиорентина
|20
|33
|8
|Милан
|20
|31
|9
|Рома
|21
|27
|10
|Торино
|22
|26
|11
|Удинезе
|21
|26
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Кальяри
|22
|21
|15
|Лечче
|21
|20
|16
|Парма
|21
|20
|17
|Эмполи
|21
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13