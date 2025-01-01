Эшторил - Витория Гимарайнш 26 Января прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
26 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Витория Гимарайнш, которое состоится 26 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|24
|зщ
|Педру Амарал
|20
|зщ
|Wagner Pina
|88
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|17
|нп
|Fabricio Garcia
|19
|нп
|Andre Lacximicant
|14
|нп
|Янис Беграуи
|14
|вр
|Бруну Варела
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|28
|пз
|Зе Карлуш
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|10
|пз
|Тьягу Силва
|18
|пз
|Телму Арканжу
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|86
|нп
|Dieu-Merci Michel
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|01.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 2
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|21.01.2018
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|3 : 0
|12.03.2017
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 3
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 3
|05.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 4
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|0 : 2
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|03.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|4 : 4
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|18
|44
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|19
|41
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|18
|40
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|18
|34
|5
|Санта-Клара
|18
|31
|6
|Каза Пия
|19
|30
|7
|Витория Гимарайнш
|18
|26
|8
|Риу Аве
|19
|23
|9
|Морейренсе
|19
|23
|10
|Жил Висенте
|18
|22
|11
|Эшторил
|18
|21
|12
|Фамаликан
|19
|21
|13
|Арока
|19
|19
|14
|Насьонал
|18
|19
|15
|Эштрела
|19
|17
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|19
|15
| 17
Зона вылета
|АВС
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|18
|12