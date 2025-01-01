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Эшторил - Витория Гимарайнш 26 Января прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
26 Января 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 19-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Эшторил
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Витория Гимарайнш, которое состоится 26 Января 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
27 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
24 Португалия зщ Педру Амарал
20 Португалия зщ Wagner Pina
88 Португалия пз Шека
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
17 Кабо-Верде нп Fabricio Garcia
19 Португалия нп Andre Lacximicant
14 Франция нп Янис Беграуи
14 Португалия вр Бруну Варела
15 Испания зщ Оскар Ривас
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
28 Португалия пз Зе Карлуш
2 Португалия пз Мага
20 Португалия пз Саму
8 Португалия пз Томас Гендель
10 Португалия пз Тьягу Силва
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
77 Португалия пз Нуну Сантуш
86 Канада нп Dieu-Merci Michel
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Эшторил
02.03.2024 Португалия — Примейра 24-й тур Эшторил1 : 3Витория Гимарайнш
01.10.2023 Португалия — Примейра 7-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Эшторил
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Эшторил0 : 1Витория Гимарайнш
14.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Эшторил
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Эшторил
13.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил0 : 0Витория Гимарайнш
21.01.2018 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш3 : 1Эшторил
14.08.2017 Португалия - Примейра 2-й тур Эшторил3 : 0Витория Гимарайнш
12.03.2017 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш3 : 3Эшторил
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур 2 : 3Эшторил
05.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур 2 : 4Эшторил
28.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Эшторил2 : 2
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 3 : 0Эшторил
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Эшторил0 : 2
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала 2 : 1Витория Гимарайнш
03.01.2025 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш4 : 4
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур 2 : 2Витория Гимарайнш
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1844
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1941
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1840
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1834
5 Санта-Клара1831
6 Каза Пия1930
7 Витория Гимарайнш1826
8 Риу Аве1923
9 Морейренсе1923
10 Жил Висенте1822
11 Эшторил1821
12 Фамаликан1921
13 Арока1919
14 Насьонал1819
15 Эштрела1917
16
Стыковая зона
Фаренсе1915
17
Зона вылета
АВС1815
18
Зона вылета
Боавишта1812

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