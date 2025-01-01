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Плимут Аргайл - Вест Бромвич Альбион 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
01 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 30-й тур
Плимут Аргайл
Вест Бромвич Альбион

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
21.09.2024 Англия — Чемпионшип 6-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Плимут Аргайл
20.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Плимут Аргайл0 : 3Вест Бромвич Альбион
21.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 0Плимут Аргайл
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 2 : 2Плимут Аргайл
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Плимут Аргайл0 : 5
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Плимут Аргайл0 : 1
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Плимут Аргайл1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 0 : 1Плимут Аргайл
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 1
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 2 : 0Вест Бромвич Альбион
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 5 : 1Вест Бромвич Альбион
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2960
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2957
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Миллуолл2937
15 Престон Норт Энд2937
16 Оксфорд Юнайтед2936
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2929
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

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