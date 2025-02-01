02:56 ()
Свернуть список

Кальяри - Лацио 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
03 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Кальяри
Лацио

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лацио, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лацио
Рим
25 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
29 Конго пз Энтони Макумбу
8 Франция пз Мишель Ндари Адопо
19 Италия пз Надир Цортеа
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
97 Италия нп Маттиа Феличи
91 Италия нп Роберто Пикколи
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
6 Италия пз Николо Ровелла
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
18 Дания нп Густав Исаксен
19 Сенегал нп Булайе Диа
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Марко Барони
История личных встреч
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Лацио2 : 1Кальяри
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри1 : 3Лацио
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0Кальяри
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри0 : 3Лацио
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 1Кальяри
16.12.2019 Италия - Серия А 16-й тур Кальяри1 : 2Лацио
11.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри1 : 2Лацио
24.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 2 : 0Кальяри
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 1 : 1Кальяри
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 1 : 2Кальяри
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Кальяри0 : 3
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 0Лацио
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лацио1 : 2
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Лацио3 : 1
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 0 : 3Лацио
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Лацио1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2251
3
Лига чемпионов
Аталанта2347
4
Лига чемпионов
Ювентус2340
5
Лига Европы
Фиорентина2239
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2239
7 Болонья2237
8 Милан2235
9 Рома2230
10 Удинезе2329
11 Торино2327
12 Дженоа2326
13 Лечче2323
14 Верона2323
15 Комо2322
16 Эмполи2321
17 Кальяри2221
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close