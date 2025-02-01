Кальяри - Лацио 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
03 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 23-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лацио, которое состоится 03 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лацио
Рим
|25
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|29
|пз
|Энтони Макумбу
|8
|пз
|Мишель Ндари Адопо
|19
|пз
|Надир Цортеа
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|97
|нп
|Маттиа Феличи
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|6
|пз
|Николо Ровелла
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|18
|нп
|Густав Исаксен
|19
|нп
|Булайе Диа
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Марко Барони
История личных встреч
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.12.2019
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|0 : 3
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|23
|40
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|22
|39
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|22
|39
|7
|Болонья
|22
|37
|8
|Милан
|22
|35
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|23
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|23
|22
|16
|Эмполи
|23
|21
|17
|Кальяри
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13