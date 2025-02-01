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Фиорентина - Интер 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
06 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Фиорентина
Остановлен
0 : 0
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 06 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фиорентина
      Флоренция
      Интер М
      Милан
      43 Испания вр Давид де Хеа
      2 Бразилия зщ Додо
      6 Италия зщ Лука Раньери
      65 Италия зщ Фабьяно Паризи
      5 Хорватия зщ Марин Понграчич
      21 Германия пз Робин Госенс
      29 Франция пз Ясин Адли
      8 Италия пз Роландо Мандрагора
      20 Италия нп Мойзе Кин
      9 Аргентина нп Лукас Бельтран
      10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
      1 Швейцария вр Ян Зоммер
      31 Германия зщ Янн Биссекк
      6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
      95 Италия зщ Алессандро Бастони
      32 Италия зщ Федерико Димарко
      23 Италия пз Николо Барелла
      20 Турция пз Хакан Чалханоглу
      22 Армения пз Генрих Мхитарян
      2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
      9 Франция нп Маркус Тюрам
      10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
      Главные тренеры
      Италия Раффаэле Палладино
      Италия Симоне Индзаги
      История личных встреч
      28.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Фиорентина0 : 1Интер М
      03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Интер М4 : 0Фиорентина
      24.05.2023 Кубок Италии Финал Фиорентина1 : 2Интер М
      01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Интер М0 : 1Фиорентина
      22.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Фиорентина3 : 4Интер М
      19.03.2022 Италия - Серия А 30-й тур Интер М1 : 1Фиорентина
      21.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Фиорентина1 : 3Интер М
      05.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Фиорентина0 : 2Интер М
      13.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина1 : 2 ДВИнтер М
      26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Интер М4 : 3Фиорентина
      02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Фиорентина2 : 1
      26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Фиорентина
      19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Фиорентина1 : 1
      13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур 2 : 1Фиорентина
      04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 3
      02.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 1Интер М
      29.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 8-й тур Интер М3 : 0
      26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 4Интер М
      22.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 0 : 1Интер М
      19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Интер М3 : 1
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      17'
      Матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером», который проходил 1 декабря и был прерван из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове, состоится в четверг, 6 февраля, в 22:45 мск.
      17'
      Ожидаемая новость — не будет продолжена встреча сейчас.Игру отложили на неопределённый срокФото Матч «Фиорентина» — «Интер» прерван, игрок хозяев Бове потерял сознание 17'Матч прерван. Даниэле Довери уводит футболистов в подтрибунные помещения.
      17'
      На носилках занесли Бове в машину скорой помощи.
      17'
      Врачи обеих команд на поле. Футболисты прикрывают Эдоардо от камер.
      16'
      🔥Ой-ой, Бове неожиданно стало плохо — рухнул итальянец на газон.
      14'
      🔥ГОЛ не засчитан! Думфрис классно навесил от центра поля, после чего Мартинес вколотил мяч под перекладину — но перед пасом Дензел упустил мяч за боковую линию.
      12'
      Кольпани прорвался по правому флангу к штрафной, где заехал Бастони по ногам.
      10'
      Чалханоглу навесил с углового к дальнему краю вратарской, где Думфрис нарушил правила в атаке.
      6'
      Кин получил мяч у правого угла штрафной, повозился с ним и в борьбе с соперником пробил мимо дальнего угла ворот!
      4'
      Адли с правого фланга сделал передачу к ближнему краю штрафной, Кин обработал мяч и, пройдя чуть ближе к воротам, резко пробил в ближний угол — Зоммер отбил перед собой, а затем накрыл мяч!
      3'
      Додо набрал скорость на правом фланге — Бастони выбил мяч за боковую линию.
      1'
      Поехали! Игра началась.
      0'
      Команды вышли на поле.
      0'
      Прямо сейчас Серия А — самая интригующая среди топ-лиг. Всё из-за необычайной плотности наверху таблицы.«Фиорентина» проваливалась на старте сезона, а теперь выдаёт феерию Главная сенсация Серии А. Новый клуб де Хеа рвётся в Лигу чемпионов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи2354
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М2251
      3
      Лига чемпионов
      		Аталанта2347
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио2342
      5
      Лига Европы
      		Ювентус2340
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Фиорентина2239
      7 Болонья2237
      8 Милан2235
      9 Рома2331
      10 Удинезе2329
      11 Торино2327
      12 Дженоа2326
      13 Лечче2323
      14 Верона2323
      15 Комо2322
      16 Эмполи2321
      17 Кальяри2321
      18
      Зона вылета
      		Парма2320
      19
      Зона вылета
      		Венеция2316
      20
      Зона вылета
      		Монца2313

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