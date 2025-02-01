Фиорентина - Интер 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
06 Февраля 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 14-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Остановлен
0 : 0
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Интер М, которое состоится 06 Февраля 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Интер М
Милан
|43
|вр
|Давид де Хеа
|2
|зщ
|Додо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|65
|зщ
|Фабьяно Паризи
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|21
|пз
|Робин Госенс
|29
|пз
|Ясин Адли
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|20
|нп
|Мойзе Кин
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 3
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|02.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|0 : 1
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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17'
Матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером», который проходил 1 декабря и был прерван из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове, состоится в четверг, 6 февраля, в 22:45 мск.
17'
Ожидаемая новость — не будет продолжена встреча сейчас.Игру отложили на неопределённый срокФото Матч «Фиорентина» — «Интер» прерван, игрок хозяев Бове потерял сознание 17'Матч прерван. Даниэле Довери уводит футболистов в подтрибунные помещения.
17'
На носилках занесли Бове в машину скорой помощи.
17'
Врачи обеих команд на поле. Футболисты прикрывают Эдоардо от камер.
16'
🔥Ой-ой, Бове неожиданно стало плохо — рухнул итальянец на газон.
14'
🔥ГОЛ не засчитан! Думфрис классно навесил от центра поля, после чего Мартинес вколотил мяч под перекладину — но перед пасом Дензел упустил мяч за боковую линию.
12'
Кольпани прорвался по правому флангу к штрафной, где заехал Бастони по ногам.
10'
Чалханоглу навесил с углового к дальнему краю вратарской, где Думфрис нарушил правила в атаке.
6'
Кин получил мяч у правого угла штрафной, повозился с ним и в борьбе с соперником пробил мимо дальнего угла ворот!
4'
Адли с правого фланга сделал передачу к ближнему краю штрафной, Кин обработал мяч и, пройдя чуть ближе к воротам, резко пробил в ближний угол — Зоммер отбил перед собой, а затем накрыл мяч!
3'
Додо набрал скорость на правом фланге — Бастони выбил мяч за боковую линию.
1'
Поехали! Игра началась.
0'
Команды вышли на поле.
0'
Прямо сейчас Серия А — самая интригующая среди топ-лиг. Всё из-за необычайной плотности наверху таблицы.«Фиорентина» проваливалась на старте сезона, а теперь выдаёт феерию Главная сенсация Серии А. Новый клуб де Хеа рвётся в Лигу чемпионов 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Серии A: «Фиорентина» — «Интер». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|23
|47
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|23
|42
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|22
|39
|7
|Болонья
|22
|37
|8
|Милан
|22
|35
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|23
|27
|12
|Дженоа
|23
|26
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|23
|23
|15
|Комо
|23
|22
|16
|Эмполи
|23
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13