Фиорентина - Интер 06 Февраля прямая трансляция

Текстовая трансляция

17' Матч 14-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Интером», который проходил 1 декабря и был прерван из-за потери сознания игроком «фиалок» Эдоардо Бове, состоится в четверг, 6 февраля, в 22:45 мск.

17' Ожидаемая новость — не будет продолжена встреча сейчас.Игру отложили на неопределённый срокФото Матч «Фиорентина» — «Интер» прерван, игрок хозяев Бове потерял сознание 17'Матч прерван. Даниэле Довери уводит футболистов в подтрибунные помещения.

17' На носилках занесли Бове в машину скорой помощи.

17' Врачи обеих команд на поле. Футболисты прикрывают Эдоардо от камер.

16' 🔥Ой-ой, Бове неожиданно стало плохо — рухнул итальянец на газон.

14' 🔥ГОЛ не засчитан! Думфрис классно навесил от центра поля, после чего Мартинес вколотил мяч под перекладину — но перед пасом Дензел упустил мяч за боковую линию.

12' Кольпани прорвался по правому флангу к штрафной, где заехал Бастони по ногам.

10' Чалханоглу навесил с углового к дальнему краю вратарской, где Думфрис нарушил правила в атаке.

6' Кин получил мяч у правого угла штрафной, повозился с ним и в борьбе с соперником пробил мимо дальнего угла ворот!

4' Адли с правого фланга сделал передачу к ближнему краю штрафной, Кин обработал мяч и, пройдя чуть ближе к воротам, резко пробил в ближний угол — Зоммер отбил перед собой, а затем накрыл мяч!

3' Додо набрал скорость на правом фланге — Бастони выбил мяч за боковую линию.

1' Поехали! Игра началась.

0' Команды вышли на поле.