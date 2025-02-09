Лечче - Болонья 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
09 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|12
|зщ
|Фредерик Жильбер
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|19
|зщ
|Габи Жан
|25
|зщ
|Антонино Галло
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|75
|пз
|Бальтазар Пьерре
|14
|пз
|Торир Йоханн Хельгасон
|37
|пз
|Йеспер Карлссон
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Крстович
|34
|вр
|Федерико Равалья
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|14
|зщ
|Давиде Калабрия
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|6
|пз
|Никола Моро
|11
|пз
|Дан Ндой
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|02.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 3
|23.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 0
|26.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 3
|05.02.2012
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.09.2011
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 2
|13.03.2011
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|31.01.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 3
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 3
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|04.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|25.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|23
|54
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|23
|51
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|24
|50
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|24
|43
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|23
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|23
|42
|7
|Милан
|23
|38
|8
|Болонья
|22
|37
|9
|Рома
|23
|31
|10
|Удинезе
|23
|29
|11
|Торино
|24
|28
|12
|Дженоа
|24
|27
|13
|Лечче
|23
|23
|14
|Верона
|24
|23
|15
|Комо
|24
|22
|16
|Эмполи
|24
|21
|17
|Кальяри
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Парма
|23
|20
| 19
Зона вылета
|Венеция
|23
|16
| 20
Зона вылета
|Монца
|23
|13