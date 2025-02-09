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Лечче - Болонья 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
09 Февраля 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 24-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Лечче
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Болонья, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Болонья
Болонья
30ИталияврВладимиро Фальконе
12ФранциязщФредерик Жильбер
6ИталиязщФедерико Баскиротто
19ФранциязщГаби Жан
25ИталиязщАнтонино Галло
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
75ФранцияпзБальтазар Пьерре
14ИсландияпзТорир Йоханн Хельгасон
37ШвецияпзЙеспер Карлссон
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9ЧерногориянпНикола Крстович
34ИталияврФедерико Равалья
33ИспаниязщХуан Миранда
5ХорватиязщМартин Эрлич
26КолумбиязщДжон Лукуми
14ИталиязщДавиде Калабрия
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
6ХорватияпзНикола Моро
11ШвейцарияпзДан Ндой
80ИталияпзДжованни Фаббьян
30АргентинанпБенхамин Домингес
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИталияМарко Джампаоло
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
02.11.2024Италия — Серия А11-й турБолонья1 : 0Лечче
11.02.2024Италия - Серия А24-й турБолонья4 : 0Лечче
03.12.2023Италия - Серия А14-й турЛечче1 : 1Болонья
04.06.2023Италия - Серия АСерия А. 38-й турЛечче2 : 3Болонья
23.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турБолонья2 : 0Лечче
26.07.2020Италия - Серия А36-й турБолонья3 : 2Лечче
22.12.2019Италия - Серия А17-й турЛечче2 : 3Болонья
05.02.2012Италия - Серия А22-й турЛечче0 : 0Болонья
18.09.2011Италия - Серия А3-й турБолонья0 : 2Лечче
13.03.2011Италия - Серия А29-й турЛечче0 : 1Болонья
31.01.2025Италия — Серия А23-й тур1 : 3Лечче
26.01.2025Италия — Серия А22-й турЛечче0 : 4
19.01.2025Италия — Серия А21-й тур4 : 1Лечче
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 3Лечче
05.01.2025Италия — Серия А19-й турЛечче0 : 0
04.02.2025Кубок Италии1/4 финала0 : 1Болонья
01.02.2025Италия — Серия А23-й турБолонья2 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 1Болонья
25.01.2025Италия — Серия А22-й тур1 : 1Болонья
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турБолонья2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2354
2
Лига чемпионов
Интер М2351
3
Лига чемпионов
Аталанта2450
4
Лига чемпионов
Ювентус2443
5
Лига Европы
Фиорентина2342
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2342
7 Милан2338
8 Болонья2237
9 Рома2331
10 Удинезе2329
11 Торино2428
12 Дженоа2427
13 Лечче2323
14 Верона2423
15 Комо2422
16 Эмполи2421
17 Кальяри2321
18
Зона вылета
Парма2320
19
Зона вылета
Венеция2316
20
Зона вылета
Монца2313

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