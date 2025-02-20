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Будё-Глимт - Твенте 20 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Будё-Глимт
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Твенте, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
12 Россия вр Никита Хайкин
20 Норвегия зщ Фредрик Шёвольд
2 Дания зщ Вилладс Нильсен
6 Норвегия зщ Йостейн Гундерсен
15 Норвегия зщ Фредрик Бьёркан
26 Норвегия пз Хокон Эвьен
7 Норвегия пз Патрик Берг
14 Норвегия пз Ульрик Салтнес
11 Норвегия нп Оле-Дидрик Бломберг
9 Дания нп Каспер Хёг
23 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
30 Тунис нп Сайфалла Лтайеф
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
Нидерланды Джозеф Остинг
История личных встреч
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1Будё-Глимт
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1Будё-Глимт
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур 1 : 1Будё-Глимт
23.01.2025 Лига Европы Общий этап. 7-й тур Будё-Глимт3 : 1
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Будё-Глимт2 : 1
01.12.2024 Норвегия — Элитсерия 30-й тур Будё-Глимт5 : 2
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Твенте2 : 0
13.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Твенте2 : 1Будё-Глимт
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 3 : 3Твенте
02.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Твенте
30.01.2025 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Твенте1 : 0

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