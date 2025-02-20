Будё-Глимт - Твенте 20 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-02-2025 19:45
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
20 Февраля 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Твенте, которое состоится 20 Февраля 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Стыковые матчи. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
|12
|вр
|Никита Хайкин
|20
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|2
|зщ
|Вилладс Нильсен
|6
|зщ
|Йостейн Гундерсен
|15
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|26
|пз
|Хокон Эвьен
|7
|пз
|Патрик Берг
|14
|пз
|Ульрик Салтнес
|11
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|9
|нп
|Каспер Хёг
|23
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|14
|пз
|Сем Стейн
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|30
|нп
|Сайфалла Лтайеф
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 1
|23.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Норвегия — Элитсерия
|30-й тур
|5 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|02.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|30.01.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 0