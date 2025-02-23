Краковия - Ягеллония 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
23 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Ягеллония, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краковия
Краков
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
|Адриан Семенец
История личных встреч
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 4
|14.04.2024
|Польша - Экстракласса
|28-й тур
|1 : 3
|08.10.2023
|Польша - Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 1
|09.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 1
|07.11.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|3 : 1
|21.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф чемпионов. 1-й тур
|1 : 2
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 1
|01.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 0
|29.11.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 1
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 3
|07.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|2 : 1
|02.02.2025
|Польша — Экстракласса
|19-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|22
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|21
|41
|4
|Погонь
|22
|39
|5
|Легия
|22
|36
|6
|Краковия
|21
|34
|7
|Гурник З
|22
|34
|8
|ГКС Катовице
|21
|30
|9
|Пяст
|22
|30
|10
|Мотор
|21
|29
|11
|Корона
|22
|26
|12
|Видзев
|22
|26
|13
|Радомяк
|22
|24
|14
|Сталь
|22
|23
|15
|Заглембе Л
|21
|22
| 16
Зона вылета
|Лехия
|21
|21
| 17
Зона вылета
|Пуща
|21
|19
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|22
|14