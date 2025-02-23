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Краковия - Ягеллония 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 15:45
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
23 Февраля 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 22-й тур
Краковия
Ягеллония

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Ягеллония, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Ягеллония2 : 4Краковия
14.04.2024 Польша - Экстракласса 28-й тур Ягеллония1 : 3Краковия
08.10.2023 Польша - Экстракласса 11-й тур Краковия2 : 4Ягеллония
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур Ягеллония1 : 1Краковия
05.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Краковия1 : 0Ягеллония
19.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония0 : 0Краковия
21.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Краковия2 : 1Ягеллония
09.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Ягеллония2 : 1Краковия
07.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Краковия3 : 1Ягеллония
21.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 1-й тур Краковия1 : 2Ягеллония
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия1 : 1
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 1Краковия
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Краковия0 : 0
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур 0 : 0Краковия
29.11.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Краковия1 : 1
20.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 2-й матч Ягеллония3 : 1
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Ягеллония3 : 0
13.02.2025 Лига конференций Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 3Ягеллония
07.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 2 : 1Ягеллония
02.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Ягеллония5 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2243
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2141
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2141
4 Погонь2239
5 Легия2236
6 Краковия2134
7 Гурник З2234
8 ГКС Катовице2130
9 Пяст2230
10 Мотор2129
11 Корона2226
12 Видзев2226
13 Радомяк2224
14 Сталь2223
15 Заглембе Л2122
16
Зона вылета
Лехия2121
17
Зона вылета
Пуща2119
18
Зона вылета
Шлёнск2214

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