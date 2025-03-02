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Падерборн 07 - Гамбург 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 14:30
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
02 Марта 2025 года в 15:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур
Падерборн 07
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Гамбург, которое состоится 02 Марта 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
28.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Гамбург2 : 2Падерборн 07
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 071 : 0Гамбург
09.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гамбург1 : 2Падерборн 07
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Гамбург2 : 2Падерборн 07
30.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Падерборн 072 : 3Гамбург
02.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Падерборн 07
22.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 071 : 2Гамбург
30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Гамбург3 : 1Падерборн 07
28.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 4Гамбург
12.05.2019 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 074 : 1Гамбург
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 1 : 1Падерборн 07
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Падерборн 072 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 0 : 2Падерборн 07
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 071 : 2
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 0 : 1Падерборн 07
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург3 : 0
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Гамбург
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Гамбург
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2342
2
Повышение
Кайзерслаутерн2442
3
Плей-офф за повышение
Кёльн2341
4 Магдебург2338
5 Падерборн 072338
6 Фортуна2438
7 Ганновер-962438
8 Эльверсберг2336
9 Нюрнберг2435
10 Карлсруэ2333
11 Гройтер Фюрт2432
12 Шальке-042430
13 Дармштадт 982328
14 Герта2326
15 Пройссен Мюнстер2423
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2422
17
Зона вылета
Ульм 18462419
18
Зона вылета
Ян2415

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