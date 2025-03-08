Комо - Венеция 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Венеция, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Венеция
Венеция
|30
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|13
|зщ
|Альберто Доссена
|41
|зщ
|Алекс Валле
|80
|пз
|Максанс Какере
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|79
|пз
|Николас Пас
|38
|нп
|Ассане Диао
|7
|нп
|Габриэл Стрефезза
|28
|вр
|Йонуц Раду
|16
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|71
|пз
|Кике Перес
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|9
|нп
|Кристиан Гиткьяер
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 28-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 1-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 31-й тур
|3 : 2
|06.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 12-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|2 : 0
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Рома
|27
|43
|9
|Милан
|27
|41
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|27
|34
|12
|Дженоа
|27
|31
|13
|Комо
|27
|28
|14
|Верона
|27
|26
|15
|Кальяри
|27
|25
|16
|Лечче
|27
|25
|17
|Парма
|27
|23
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|27
|18
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14