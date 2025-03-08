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Комо - Венеция 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 16:00
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
08 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Комо
Венеция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Венеция, которое состоится 08 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Венеция
Венеция
30ФранцияврЖан Бутез
28ХорватиязщИван Смолчич
5ИталиязщЭдоардо Гольданига
13ИталиязщАльберто Доссена
41ИспаниязщАлекс Валле
80ФранцияпзМаксанс Какере
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
79АргентинапзНиколас Пас
38ИспаниянпАссане Диао
7БразилиянпГабриэл Стрефезза
28РумынияврЙонуц Раду
16ИталиязщАлессандро Маркандалли
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
6СШАпзДжанлука Бузио
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
71ИспанияпзКике Перес
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
24ИталиянпАлессио Дзербин
9ДаниянпКристиан Гиткьяер
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияЭусебио Ди Франческо
История личных встреч
08.12.2024Италия — Серия А15-й турВенеция2 : 2Комо
03.03.2024Италия - Серия BСерия В. 28-й турКомо2 : 1Венеция
20.08.2023Италия - Серия BСерия В. 1-й турВенеция3 : 0Комо
01.04.2023Италия - Серия BСерия В. 31-й турВенеция3 : 2Комо
06.11.2022Италия - Серия BСерия В. 12-й турКомо1 : 0Венеция
02.03.2025Италия — Серия А27-й тур2 : 1Комо
23.02.2025Италия — Серия А26-й турКомо2 : 1
16.02.2025Италия — Серия А25-й тур0 : 2Комо
07.02.2025Италия — Серия А24-й турКомо1 : 2
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур2 : 0Комо
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 0Венеция
22.02.2025Италия — Серия А26-й турВенеция0 : 0
17.02.2025Италия — Серия А25-й тур2 : 0Венеция
09.02.2025Италия — Серия А24-й турВенеция0 : 1
01.02.2025Италия — Серия А23-й тур3 : 2Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Рома2743
9 Милан2741
10 Удинезе2739
11 Торино2734
12 Дженоа2731
13 Комо2728
14 Верона2726
15 Кальяри2725
16 Лечче2725
17 Парма2723
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2718
20
Зона вылета
Монца2714

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