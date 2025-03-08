Фортуна - Хераклес 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 17:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Хераклес, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Хераклес
Алмело
|1
|вр
|Luuk Koopmans
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|14
|зщ
|Родриго Гут
|12
|пз
|Иву Пинту
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|10
|пз
|Ален Халилович
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
|23
|нп
|Алессио да Круз
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|21
|зщ
|Юстин Хогма
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|17
|пз
|Томас Брунс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Данни Бёйс
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 1
|03.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 1
|05.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 2
|07.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 0
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|16.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|6 : 0
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|24
|30
|9
|Фортуна
|24
|29
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|Хераклес
|24
|27
|12
|НАК Бреда
|24
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Виллем II
|24
|24
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|24
|23
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14