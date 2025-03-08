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Фортуна - Хераклес 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 17:30
Стадион: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды);
Фортуна
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Хераклес, которое состоится 08 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Ситтард (Ситтард, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фортуна
Ситтард-Гелен
Хераклес
Алмело
1 Нидерланды вр Luuk Koopmans
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
14 Бразилия зщ Родриго Гут
12 Португалия пз Иву Пинту
20 Франция пз Эдуар Мишю
10 Хорватия пз Ален Халилович
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
23 Кабо-Верде нп Алессио да Круз
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
21 Нидерланды зщ Юстин Хогма
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
17 Нидерланды пз Томас Брунс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Хераклес2 : 2Фортуна
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес0 : 0Фортуна
10.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Фортуна4 : 1Хераклес
03.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Фортуна0 : 2Хераклес
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Хераклес3 : 1Фортуна
05.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Фортуна0 : 1Хераклес
11.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Хераклес1 : 2Фортуна
07.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес2 : 0Фортуна
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фортуна1 : 1Хераклес
16.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес6 : 0Фортуна
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 2Фортуна
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Фортуна
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Фортуна0 : 2
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 2 : 2Фортуна
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фортуна1 : 4
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Хераклес4 : 2
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала Хераклес2 : 2 3 : 4
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 0Хераклес
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Хераклес4 : 2
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала Хераклес2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен2430
9 Фортуна2429
10 Гронинген2428
11 Хераклес2427
12 НАК Бреда2427
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Виллем II2424
16
Стыковая зона
Спарта2423
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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