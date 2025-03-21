Перу - Боливия 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 03:30
21 Марта 2025 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Боливия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Перу
Боливия
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Оскар Вильегас
История личных встреч
|16.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 0
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|3 : 0
|10.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|1 : 0
|19.06.2019
|Кубок Америки
|Группа A. 2-й тур
|1 : 3
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|2 : 1
|01.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|0 : 3 Т
|26.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|1 : 3
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|1 : 1
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|1 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|0 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|12.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|19.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|2 : 2
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|4 : 0
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|6 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|12
|25
|2
|Уругвай
|12
|20
|3
|Эквадор
|12
|19
|4
|Колумбия
|12
|19
|5
|Бразилия
|12
|18
|6
|Парагвай
|12
|17
|7
|Боливия
|12
|13
|8
|Венесуэла
|12
|12
|9
|Чили
|12
|9
|10
|Перу
|12
|7