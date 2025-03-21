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Перу - Боливия 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 03:30
21 Марта 2025 года в 04:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Перу
Боливия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Перу - Боливия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Перу
Боливия
Главные тренеры
Уругвай Хорхе Фоссати
Боливия Оскар Вильегас
История личных встреч
16.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Боливия2 : 0Перу
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Перу1 : 0Боливия
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Перу3 : 0Боливия
10.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Боливия1 : 0Перу
19.06.2019 Кубок Америки Группа A. 2-й тур Боливия1 : 3Перу
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Перу2 : 1Боливия
01.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Боливия0 : 3 ТПеру
26.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Боливия1 : 3Перу
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Перу1 : 1Боливия
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Боливия1 : 1Перу
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 1 : 0Перу
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Перу0 : 0
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 4 : 0Перу
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Перу1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Перу
19.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия2 : 2
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 4 : 0Боливия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 6 : 0Боливия
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 0
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 2Боливия
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1225
2 Уругвай1220
3 Эквадор1219
4 Колумбия1219
5 Бразилия1218
6 Парагвай1217
7 Боливия1213
8 Венесуэла1212
9 Чили129
10 Перу127

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