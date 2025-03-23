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Сочи - Шинник 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 13:00
23 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Сочи
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Шинник, которое состоится 23 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Александр Михайлович Побегалов
История личных встреч
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник0 : 2Сочи
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Шинник0 : 0 5 : 4Сочи
19.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Сочи0 : 0Шинник
28.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Шинник1 : 1Сочи
31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Сочи0 : 0Шинник
06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Шинник1 : 2Сочи
22.11.2014 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Шинник2 : 1Сочи
03.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Сочи1 : 1Шинник
16.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник0 : 1Сочи
12.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Сочи0 : 0Шинник
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Сочи
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Сочи0 : 3
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сочи1 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Сочи2 : 1
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Сочи0 : 0
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Шинник0 : 1
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Шинник
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1Шинник
26.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Шинник0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 Енисей2537
7 СКА-Хабаровск2435
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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