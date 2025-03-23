Сочи - Шинник 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 13:00
23 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Шинник, которое состоится 23 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Александр Михайлович Побегалов
История личных встреч
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 2
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 5 : 4
|19.05.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 0
|28.10.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 1
|31.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 0
|06.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|03.08.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|16.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 1
|12.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 1
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|26.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|24
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|24
|44
| 4
Стыковая зона
|Урал
|24
|41
|5
|Черноморец
|24
|40
|6
|Енисей
|25
|37
|7
|СКА-Хабаровск
|24
|35
|8
|Ротор
|24
|33
|9
|Арсенал Т
|24
|32
|10
|Чайка
|24
|30
|11
|Нефтехимик
|25
|29
|12
|Родина
|25
|29
|13
|КАМАЗ
|25
|28
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Алания
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|25
|19