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Кардифф Сити - Сток Сити 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:00
Стадион: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс), вместимость: 33280
12 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 42-й тур
Кардифф Сити
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кардифф Сити - Сток Сити, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 42-й тур, оно проводится на стадионе: Кардифф Сити (Кардифф, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кардифф Сити
Кардифф
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияМарк Робинс
История личных встреч
08.02.2025Кубок Англии1/16 финалаСток Сити3 : 3 2 : 4Кардифф Сити
14.12.2024Англия — Чемпионшип21-й турСток Сити2 : 2Кардифф Сити
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й турКардифф Сити2 : 1Сток Сити
04.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турСток Сити0 : 0Кардифф Сити
22.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турКардифф Сити1 : 1Сток Сити
10.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турСток Сити2 : 2Кардифф Сити
16.03.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турКардифф Сити2 : 1Сток Сити
30.10.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турСток Сити3 : 3Кардифф Сити
16.03.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турКардифф Сити0 : 0Сток Сити
08.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турСток Сити1 : 2Кардифф Сити
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й тур2 : 2Кардифф Сити
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур0 : 0Кардифф Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турКардифф Сити1 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 2Кардифф Сити
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турКардифф Сити1 : 2
08.04.2025Англия — Чемпионшип41-й турСток Сити1 : 1
05.04.2025Англия — Чемпионшип40-й тур1 : 1Сток Сити
29.03.2025Англия — Чемпионшип39-й турСток Сити3 : 1
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 0Сток Сити
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турСток Сити1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4185
2
Повышение
Бёрнли4185
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4183
4
Плей-офф
Сандерленд4176
5
Плей-офф
Бристоль Сити4163
6
Плей-офф
Ковентри Сити4162
7 Мидлсбро4160
8 Вест Бромвич Альбион4157
9 Миллуолл4157
10 Уотфорд4156
11 Норвич Сити4153
12 Блэкберн Роверс4153
13 Шеффилд Уэнсдей4153
14 Суонси Сити4151
15 Куинз Парк Рейнджерс4149
16 Престон Норт Энд4149
17 Портсмут4145
18 Оксфорд Юнайтед4145
19 Халл Сити4144
20 Сток Сити4144
21 Дерби Каунти4142
22
Зона вылета
Кардифф Сити4142
23
Зона вылета
Лутон Таун4140
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4137

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