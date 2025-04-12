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Хетафе - Лас-Пальмас 12 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 12-04-2025 16:15
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
12 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Хетафе
Лас-Пальмас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Лас-Пальмас, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
13ИспанияврДавид Сория
2Тогозщ Джене
22ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
14ИспаниязщХуан Бернат
11ИспанияпзРамон Терратс
8УругвайпзМауро Арамбарри
5ИспанияпзЛуис Милья
6НигерияпзКрисантус Уче
24Испанияпз Хуанми
13ХорватияврДинко Хоркаш
28ИспаниязщХуанма Эрсог
15ШотландиязщСкотт Маккенна
3ИспаниязщМика Мармоль
5ИспанияпзХавьер Муньос
29ПортугалияпзДариу Эсугу
21ИспанияпзСтефан Байчетич
18ИспанияпзРосада Вити
10ИспанияпзАльберто Молейро
37ПортугалиянпФабиу Силва
16ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияДиего Пенас Мартинес
История личных встреч
12.01.2025Испания — Примера19-й турЛас-Пальмас1 : 2Хетафе
02.03.2024Испания - Примера27-й турХетафе3 : 3Лас-Пальмас
01.12.2023Испания - Примера15-й турЛас-Пальмас2 : 0Хетафе
06.05.2018Испания - Примера36-й турЛас-Пальмас0 : 1Хетафе
20.12.2017Испания - Примера17-й турХетафе2 : 0Лас-Пальмас
02.03.2016Испания - Примера27-й турЛас-Пальмас4 : 0Хетафе
18.10.2015Испания - Примера8-й турХетафе4 : 0Лас-Пальмас
06.04.2025Испания — Примера30-й тур0 : 4Хетафе
30.03.2025Испания — Примера29-й турХетафе1 : 2
16.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 2Хетафе
09.03.2025Испания — Примера27-й турХетафе2 : 1
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 0Хетафе
06.04.2025Испания — Примера30-й турЛас-Пальмас1 : 3
31.03.2025Испания — Примера29-й тур1 : 1Лас-Пальмас
14.03.2025Испания — Примера28-й турЛас-Пальмас2 : 2
09.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 0Лас-Пальмас
28.02.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Лас-Пальмас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3067
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3063
3
Лига чемпионов
Атлетико М3060
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3054
5
Лига Европы
Бетис3048
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2948
7 Сельта3043
8 Реал Сосьедад3041
9 Мальорка3040
10 Райо Вальекано3040
11 Хетафе3039
12 Севилья3036
13 Осасуна3035
14 Валенсия3034
15 Жирона3034
16 Эспаньол2932
17 Алавес3030
18
Зона вылета
Леганес3028
19
Зона вылета
Лас-Пальмас3026
20
Зона вылета
Вальядолид3016

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