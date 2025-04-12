Хетафе - Лас-Пальмас 12 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 12-04-2025 16:15
Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
12 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 31-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Лас-Пальмас, которое состоится 12 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
|13
|вр
|Давид Сория
|2
|зщ
|Джене
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|11
|пз
|Рамон Терратс
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|24
|пз
|Хуанми
|13
|вр
|Динко Хоркаш
|28
|зщ
|Хуанма Эрсог
|15
|зщ
|Скотт Маккенна
|3
|зщ
|Мика Мармоль
|5
|пз
|Хавьер Муньос
|29
|пз
|Дариу Эсугу
|21
|пз
|Стефан Байчетич
|18
|пз
|Росада Вити
|10
|пз
|Альберто Молейро
|37
|нп
|Фабиу Силва
|16
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Диего Пенас Мартинес
История личных встреч
|12.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|01.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 0
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|20.12.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|02.03.2016
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 0
|18.10.2015
|Испания - Примера
|8-й тур
|4 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|0 : 4
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 3
|31.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|60
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|30
|54
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|29
|48
|7
|Сельта
|30
|43
|8
|Реал Сосьедад
|30
|41
|9
|Мальорка
|30
|40
|10
|Райо Вальекано
|30
|40
|11
|Хетафе
|30
|39
|12
|Севилья
|30
|36
|13
|Осасуна
|30
|35
|14
|Валенсия
|30
|34
|15
|Жирона
|30
|34
|16
|Эспаньол
|29
|32
|17
|Алавес
|30
|30
| 18
Зона вылета
|Леганес
|30
|28
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|30
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|30
|16