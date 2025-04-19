Лейпциг - Хольштайн 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Хольштайн, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хольштайн
Киль
|1
|вр
|Петер Гулачи
|21
|зщ
|Коста Неделькович
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|17
|зщ
|Ридле Баку
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|18
|пз
|Артур Вермерен
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|11
|нп
|Луа Опенда
|21
|вр
|Томас Дене
|17
|зщ
|Тимо Беккер
|26
|зщ
|Давид Зец
|3
|зщ
|Марко Коменда
|23
|зщ
|Лассе Розенбом
|47
|зщ
|Джон Толкин
|22
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Армин Гигович
|24
|нп
|Магнус Кнудсен
|11
|нп
|Александер Бернхардссон
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Марко Розе
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Жольт Лёв
|Марцель Рапп
История личных встреч
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|11.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|2 : 3
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|1 : 2
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|29
|69
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|29
|51
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|29
|48
| 5
Лига Европы
|Майнц
|29
|46
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|29
|45
|7
|Боруссия М
|29
|44
|8
|Боруссия Д
|29
|42
|9
|Вердер
|29
|42
|10
|Аугсбург
|29
|42
|11
|Штутгарт
|29
|40
|12
|Вольфсбург
|29
|38
|13
|Унион
|29
|34
|14
|Хоффенхайм
|29
|30
|15
|Санкт-Паули
|29
|29
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|29
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|29
|18