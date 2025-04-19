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Лейпциг - Хольштайн 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 15:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
19 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 30-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
РБ Лейпциг
Хольштайн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лейпциг - Хольштайн, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хольштайн
Киль
1 Венгрия вр Петер Гулачи
21 Сербия зщ Коста Неделькович
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
5 Франция зщ Эль-Шадай Битшиабу
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
17 Германия зщ Ридле Баку
13 Австрия пз Николас Зайвальд
18 Бельгия пз Артур Вермерен
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
30 Словения нп Беньямин Шешко
11 Бельгия нп Луа Опенда
21 Германия вр Томас Дене
17 Германия зщ Тимо Беккер
26 Словения зщ Давид Зец
3 Германия зщ Марко Коменда
23 Германия зщ Лассе Розенбом
47 США зщ Джон Толкин
22 Германия пз Николай Ремберг
37 Босния и Герцеговина пз Армин Гигович
24 Норвегия нп Магнус Кнудсен
11 Швеция нп Александер Бернхардссон
18 Япония нп Суто Матино
Главные тренеры
Германия Марко Розе
Венгрия Жольт Лёв
Венгрия Жольт Лёв
Венгрия Жольт Лёв
Венгрия Жольт Лёв
Германия Марцель Рапп
История личных встреч
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Хольштайн0 : 2РБ Лейпциг
11.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур 2 : 3РБ Лейпциг
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур РБ Лейпциг3 : 1
02.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала 3 : 1РБ Лейпциг
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 0РБ Лейпциг
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур РБ Лейпциг2 : 0
12.04.2025 Германия — Бундеслига 29-й тур Хольштайн1 : 2
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур 1 : 1Хольштайн
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Хольштайн0 : 3
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 3 : 1Хольштайн
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Хольштайн2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2969
2
Лига чемпионов
Байер2963
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2951
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2948
5
Лига Европы
Майнц2946
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2945
7 Боруссия М2944
8 Боруссия Д2942
9 Вердер2942
10 Аугсбург2942
11 Штутгарт2940
12 Вольфсбург2938
13 Унион2934
14 Хоффенхайм2930
15 Санкт-Паули2929
16
Стыковая зона
Хайденхайм2922
17
Зона вылета
Бохум2920
18
Зона вылета
Хольштайн2918

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