Фулхэм - Челси 20 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|18
|пз
|Андреас Перейра
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
|1
|вр
|Роберт Санчес
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|11
|нп
|Нони Мадуэке
|7
|нп
|Педру Нету
|15
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Марку Силва
|Энцо Мареска
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|02.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|12.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|14.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 2
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|17.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 2
|13.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|10.04.2025
|Лига конференций
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 3
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|03.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|32
|76
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|63
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|59
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|33
|58
| 5
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|32
|57
| 6
Лига Европы
|Челси
|32
|54
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Астон Вилла
|32
|54
|8
|Борнмут
|33
|49
|9
|Фулхэм
|32
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|33
|48
|11
|Брентфорд
|33
|46
|12
|Кристал Пэлас
|33
|44
|13
|Эвертон
|33
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|38
|15
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|37
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|36
|17
|Вулверхэмптон
|32
|35
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|32
|21
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|32
|18
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|33
|11