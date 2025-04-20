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Фулхэм - Челси 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 15:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
20 Апреля 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фулхэм
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Челси, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Челси
Лондон
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
33 США зщ Энтони Робинсон
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
18 Бразилия пз Андреас Перейра
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
1 Испания вр Роберт Санчес
27 Франция зщ Мало Гюсто
23 Англия зщ Трево Чалоба
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
11 Англия нп Нони Мадуэке
7 Португалия нп Педру Нету
15 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Челси1 : 2Фулхэм
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Челси1 : 0Фулхэм
02.10.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм0 : 2Челси
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси2 : 0Фулхэм
03.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси0 : 0Фулхэм
12.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Фулхэм2 : 1Челси
01.05.2021 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси2 : 0Фулхэм
16.01.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Фулхэм0 : 1Челси
03.03.2019 Англия - Премьер-лига 29-й тур Фулхэм1 : 2Челси
02.12.2018 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси2 : 0Фулхэм
14.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур 1 : 0Фулхэм
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Фулхэм3 : 2
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 2 : 1Фулхэм
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Фулхэм0 : 3
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Фулхэм2 : 0
17.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Челси1 : 2
13.04.2025 Англия — Премьер-лига 32-й тур Челси2 : 2
10.04.2025 Лига конференций 1/4 финала. 1-й матч 0 : 3Челси
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур 0 : 0Челси
03.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Челси1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3276
2
Лига чемпионов
Арсенал3263
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед3259
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити3358
5
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3257
6
Лига Европы
Челси3254
7
Квалификация Лиги конференций
Астон Вилла3254
8 Борнмут3349
9 Фулхэм3248
10 Брайтон энд Хоув Альбион3348
11 Брентфорд3346
12 Кристал Пэлас3344
13 Эвертон3338
14 Манчестер Юнайтед3238
15 Тоттенхэм Хотспур3237
16 Вест Хэм Юнайтед3336
17 Вулверхэмптон3235
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3221
19
Зона вылета
Лестер Сити3218
20
Зона вылета
Саутгемптон3311

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