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Ротор - Тюмень 20 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 20-04-2025 16:00
20 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур
Ротор
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Тюмень, которое состоится 20 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Тюмень0 : 1Ротор
11.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Ротор2 : 1Тюмень
24.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Тюмень0 : 1Ротор
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Ротор1 : 2Тюмень
30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 1Ротор
03.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 27-й тур Тюмень2 : 4Ротор
17.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 12-й тур Ротор5 : 1Тюмень
04.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 30-й тур Тюмень0 : 0Ротор
14.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 13-й тур Ротор5 : 2Тюмень
26.08.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 22-й тур Тюмень1 : 6Ротор
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 1Ротор
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур 0 : 1Ротор
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Ротор0 : 1
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 0Ротор
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Ротор2 : 2
12.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Тюмень2 : 1
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Тюмень1 : 1
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 1
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 3Тюмень
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2862
2
Повышение
Черноморец2951
3
Стыковая зона
Торпедо М2851
4
Стыковая зона
Урал2849
5 Сочи2847
6 СКА-Хабаровск2944
7 Енисей2939
8 Родина2838
9 Ротор2837
10 Арсенал Т2836
11 Чайка2934
12 Нефтехимик2934
13 КАМАЗ2933
14 Шинник2832
15 Уфа2826
16
Зона вылета
Алания2823
17
Зона вылета
Тюмень2823
18
Зона вылета
Сокол2822

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