Плимут Аргайл - Ковентри Сити 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Ковентри Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|4 : 0
|14.02.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|2 : 2
|28.11.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|1 : 0
|19.01.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 29-й тур
|2 : 1
|18.08.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|1 : 0
|18.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|43-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|42-й тур
|2 : 1
|09.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|41-й тур
|3 : 0
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|0 : 0
|18.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|43-й тур
|2 : 0
|14.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|42-й тур
|1 : 1
|09.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|41-й тур
|1 : 0
|05.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|40-й тур
|1 : 2
|28.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|43
|91
| 2
Повышение
|Бёрнли
|43
|91
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|43
|86
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|43
|76
| 5
Плей-офф
|Бристоль Сити
|43
|67
| 6
Плей-офф
|Ковентри Сити
|43
|66
|7
|Мидлсбро
|43
|63
|8
|Вест Бромвич Альбион
|43
|60
|9
|Миллуолл
|43
|60
|10
|Блэкберн Роверс
|43
|59
|11
|Суонси Сити
|43
|57
|12
|Уотфорд
|43
|56
|13
|Норвич Сити
|43
|53
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|43
|53
|15
|Шеффилд Уэнсдей
|43
|53
|16
|Сток Сити
|43
|50
|17
|Престон Норт Энд
|43
|49
|18
|Портсмут
|43
|49
|19
|Оксфорд Юнайтед
|43
|48
|20
|Халл Сити
|43
|45
|21
|Дерби Каунти
|43
|43
| 22
Зона вылета
|Лутон Таун
|43
|43
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|43
|42
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|43
|40