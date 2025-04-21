20:40 ()
Свернуть список

Плимут Аргайл - Ковентри Сити 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 19500
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Плимут Аргайл
Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Ковентри Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Австрия Мирон Муслич
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Ковентри Сити4 : 0Плимут Аргайл
14.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Плимут Аргайл2 : 2Ковентри Сити
28.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Ковентри Сити1 : 0Плимут Аргайл
19.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 29-й тур Плимут Аргайл2 : 1Ковентри Сити
18.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 3-й тур Ковентри Сити1 : 0Плимут Аргайл
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Плимут Аргайл2 : 1
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Плимут Аргайл2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 0 : 0Плимут Аргайл
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Ковентри Сити2 : 0
14.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 1 : 1Ковентри Сити
09.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Ковентри Сити1 : 0
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Ковентри Сити1 : 2
28.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 3 : 1Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close