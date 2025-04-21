Макслайн - Сморгонь 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 16:45
21 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Сморгонь, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Макслайн
Витебск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
|16.04.2025
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|12.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|04.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 2
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|13.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Макслайн
|4
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Минск
|5
|10
|4
|Неман
|4
|9
|5
|Ислочь
|5
|9
|6
|Динамо Мн
|4
|7
|7
|БАТЭ
|5
|7
|8
|Витебск
|5
|7
|9
|Торпедо-БелАЗ
|4
|6
|10
|Динамо-Брест
|4
|5
|11
|Гомель
|5
|5
|12
|Слуцк
|5
|4
|13
|Нафтан
|5
|4
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|5
|0