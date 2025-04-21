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Макслайн - Сморгонь 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:45
21 Апреля 2025 года в 17:45 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 5-й тур
Макслайн
Сморгонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Сморгонь, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Макслайн
Витебск
Сморгонь
Сморгонь
История личных встреч
16.04.2025 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч 0 : 0Макслайн
12.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 0 : 3Макслайн
04.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 0 : 2Макслайн
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Макслайн2 : 2
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 0 : 1Макслайн
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур 2 : 0Сморгонь
06.04.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур 1 : 1Сморгонь
29.03.2025 Беларусь — Высшая лига 2-й тур 2 : 0Сморгонь
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 1 : 0Сморгонь
02.12.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь513
2
Квалификация Лиги конференций
Макслайн410
3
Квалификация Лиги конференций
Минск510
4 Неман49
5 Ислочь59
6 Динамо Мн47
7 БАТЭ57
8 Витебск57
9 Торпедо-БелАЗ46
10 Динамо-Брест45
11 Гомель55
12 Слуцк54
13 Нафтан54
14
Стыковая зона
Арсенал53
15
Зона вылета
Сморгонь41
16
Зона вылета
Молодечно50

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