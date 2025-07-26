Ливерпуль - Милан 26 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 26-07-2025 13:30
26 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Милан, которое состоится 26 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Арне Слот
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|17.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 3
|16.12.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|07.12.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|15.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|31.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|2 : 0
|03.08.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа B. 3-й тур
|0 : 2
|23.05.2007
|Лига чемпионов
|Финал
|2 : 1
|13.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|04.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|14.05.2025
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1