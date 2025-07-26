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Ливерпуль - Милан 26 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 26-07-2025 13:30
26 Июля 2025 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ливерпуль
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Милан, которое состоится 26 Июля 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
17.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Милан1 : 3Ливерпуль
16.12.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 1Милан
07.12.2021 Лига чемпионов Группа B. 6-й тур Милан1 : 2Ливерпуль
15.09.2021 Лига чемпионов Группа B. 1-й тур Ливерпуль3 : 2Милан
31.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Северная Америка Ливерпуль2 : 0Милан
03.08.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа B. 3-й тур Милан0 : 2Ливерпуль
23.05.2007 Лига чемпионов Финал Милан2 : 1Ливерпуль
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Ливерпуль
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль1 : 1
19.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 3 : 2Ливерпуль
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ливерпуль2 : 2
04.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 3 : 1Ливерпуль
23.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Милан
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Милан2 : 0
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 3 : 1Милан
14.05.2025 Кубок Италии Финал Милан0 : 1
09.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Милан3 : 1

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