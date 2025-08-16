21:53 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Свернуть список

Алашкерт - Арарат 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 15:00
16 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Алашкерт
Арарат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Арарат, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Арарат
Ереван
История личных встреч
18.04.2025 Армения — Премьер-лига 27-й тур Арарат3 : 2Алашкерт
08.03.2025 Армения — Премьер-лига 22-й тур Алашкерт0 : 1Арарат
03.08.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур Арарат2 : 0Алашкерт
20.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат1 : 3Алашкерт
30.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Алашкерт2 : 1Арарат
12.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Арарат0 : 1Алашкерт
20.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Алашкерт2 : 1Арарат
26.04.2023 Армения - Премьер-лига 29-й тур Арарат2 : 4Алашкерт
04.12.2022 Армения - Премьер-лига 20-й тур Алашкерт0 : 1Арарат
14.10.2022 Армения - Премьер-лига 11-й тур Арарат0 : 1Алашкерт
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Алашкерт1 : 2
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Алашкерт1 : 0
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 2 : 0Алашкерт
16.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Алашкерт3 : 0 Т
10.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур 4 : 0Алашкерт
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Арарат0 : 1
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Арарат
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 6 : 0Арарат
24.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Арарат2 : 4
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 5 : 2Арарат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту37
2
Лига конференций
Пюник24
3
Лига конференций
Ван34
4 Ноа13
5 Арарат21
6 Гандзасар21
7 Арарат-Армения11
8 БКМА11
9 Ширак21
10
Зона вылета
Алашкерт10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close