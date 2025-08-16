Алашкерт - Арарат 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 15:00
16 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Арарат, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Алашкерт
Мартуни
Арарат
Ереван
История личных встреч
|18.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|08.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|03.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|12.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|04.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|14.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|16.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|3 : 0 Т
|10.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 0
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|6 : 0
|24.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 4
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Пюник
|2
|4
| 3
Лига конференций
|Ван
|3
|4
|4
|Ноа
|1
|3
|5
|Арарат
|2
|1
|6
|Гандзасар
|2
|1
|7
|Арарат-Армения
|1
|1
|8
|БКМА
|1
|1
|9
|Ширак
|2
|1
| 10
Зона вылета
|Алашкерт
|1
|0