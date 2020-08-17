06:23 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Акрон - Оренбург 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
17 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Акрон
Оренбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Оренбург, которое состоится 17 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Босния и Герцеговина Владимир Слишкович
История личных встреч
30.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Акрон1 : 0Оренбург
10.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург2 : 2Акрон
27.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Акрон0 : 3Оренбург
21.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Оренбург1 : 0Акрон
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Акрон1 : 1Оренбург
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Оренбург0 : 0Акрон
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур Акрон1 : 1 5 : 4
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Акрон
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Акрон1 : 1
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон2 : 1
26.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 4Акрон
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур Оренбург2 : 1
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Оренбург0 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Оренбург
31.07.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 2 : 0Оренбург
27.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Оренбург1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Акрон» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар49
3 Балтика59
4 Крылья Советов48
5 ЦСКА48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит56
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М55
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

Отзывы и комментарии к матчу

Новости футбола

Обзоры матчей

