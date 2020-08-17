Акрон - Оренбург 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 12:30
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
17 Августа 2025 года в 13:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Оренбург, которое состоится 17 Августа 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Владимир Слишкович
История личных встреч
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 3
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 4
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|31.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|27.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Акрон» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Балтика
|5
|9
|4
|Крылья Советов
|4
|8
|5
|ЦСКА
|4
|8
|6
|Рубин
|4
|7
|7
|Акрон
|4
|6
|8
|Зенит
|5
|6
|9
|Динамо М
|4
|5
|10
|Динамо Мх
|4
|5
|11
|Спартак М
|5
|5
|12
|Ахмат
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Сочи
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|4
|0