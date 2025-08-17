06:25 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Свернуть список

Брест - Лилль 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Брест
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лилль, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Лилль
Лилль
1ПольшаврРадослав Маецки
7ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
25ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
2ФранциязщБрэдли Локо
20ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
9МалипзКамори Думбия
8ФранцияпзЮго Маньетти
10ФранциянпРомен дель Кастильо
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
14Гвинея-БисаунпМама Бальде
1ТурцияврБерке Озер
36ФранциязщУсман Туре
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
7ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
27ПортугалияпзФелиш Коррея
14НорвегиянпМариус Брохольм
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
10.05.2025Франция — Лига 133-й турБрест2 : 0Лилль
06.12.2024Франция — Лига 114-й турЛилль3 : 1Брест
17.03.2024Франция - Лига 126-й турБрест1 : 1Лилль
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛилль1 : 0Брест
24.02.2023Франция - Лига 125-й турЛилль2 : 1Брест
11.01.2023Франция - Лига 118-й турБрест0 : 0Лилль
22.01.2022Франция - Лига 122-й турБрест2 : 0Лилль
23.10.2021Франция - Лига 111-й турЛилль1 : 1Брест
14.02.2021Франция - Лига 125-й турЛилль0 : 0Брест
08.11.2020Франция - Лига 110-й турБрест3 : 2Лилль
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Брест
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур6 : 0Брест
10.05.2025Франция — Лига 133-й турБрест2 : 0Лилль
04.05.2025Франция — Лига 132-й турБрест1 : 0
27.04.2025Франция — Лига 131-й тур4 : 1Брест
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Лилль
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 2Лилль
17.05.2025Франция — Лига 134-й турЛилль2 : 1
10.05.2025Франция — Лига 133-й турБрест2 : 0Лилль
04.05.2025Франция — Лига 132-й турЛилль1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Лига чемпионов
Париж00
5
Лига Европы
Анже00
6
Лига конференций
Брест00
7 Метц00
8 Осер00
9 Лилль00
10 Лорьян00
11 Нант00
12 Ницца00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Тулуза00
16
Стыковая зона
Ланс10
17
Зона вылета
Марсель10
18
Зона вылета
Гавр10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close