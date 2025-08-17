Брест - Лилль 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Лилль, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Лилль
Лилль
|1
|вр
|Радослав Маецки
|7
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|25
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|20
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|9
|пз
|Камори Думбия
|8
|пз
|Юго Маньетти
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|14
|нп
|Мама Бальде
|1
|вр
|Берке Озер
|36
|зщ
|Усман Туре
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|14
|нп
|Мариус Брохольм
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Эрик Руа
|Бруно Женезио
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|06.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|24.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|22.01.2022
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 0
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Анже
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Брест
|0
|0
|7
|Метц
|0
|0
|8
|Осер
|0
|0
|9
|Лилль
|0
|0
|10
|Лорьян
|0
|0
|11
|Нант
|0
|0
|12
|Ницца
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Тулуза
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Ланс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Марсель
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0