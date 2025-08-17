06:27 ()
Риу Аве - Насьонал 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 16:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
17 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Риу Аве
Насьонал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Насьонал, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Насьонал
Фуншал
1 Польша вр Цезарий Мишта
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
5 Греция зщ Андреас Нтои
4 Англия зщ Джонатан Панзо
6 Англия зщ Нельсон Эбби
17 Греция пз Мариус Врусаи
29 Греция пз Теофанис Бакулас
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
37 Бразилия вр Лукас
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
4 Бразилия зщ Ulisses Rocha
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
28 Бразилия пз Лизиеро
22 Португалия пз Филипе Суареш
7 Мозамбик нп Вити
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Paulinho
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3Риу Аве
29.12.2024 Португалия — Примейра 16-й тур Риу Аве2 : 1Насьонал
19.05.2021 Португалия - Примейра 34-й тур Насьонал1 : 2Риу Аве
05.02.2021 Португалия - Примейра 17-й тур Риу Аве0 : 0Насьонал
17.03.2019 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал0 : 1Риу Аве
05.11.2018 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве3 : 3Насьонал
29.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Насьонал0 : 2Риу Аве
18.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур Риу Аве2 : 1Насьонал
13.03.2016 Португалия - Примейра 26-й тур Насьонал1 : 0Риу Аве
01.11.2015 Португалия - Примейра 9-й тур Риу Аве1 : 0Насьонал
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Риу Аве
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3Риу Аве
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 0
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 3 : 0Риу Аве
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Насьонал0 : 2
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 3 : 0Насьонал
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3Риу Аве
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Насьонал1 : 2
27.04.2025 Португалия — Примейра 31-й тур 1 : 1Насьонал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фамаликан26
2
Лига чемпионов
Спортинг13
3
Лига Европы
Порту13
4
Лига конференций
Брага13
5 Арока13
6 Жил Висенте13
7 Морейренсе13
8 Каза Пия23
9 Эштрела11
10 Эшторил11
11 Риу Аве00
12 Бенфика00
13 Алверка10
14 Насьонал10
15 Санта-Клара10
16
Стыковая зона
Витория Гимарайнш10
17
Зона вылета
АВС20
18
Зона вылета
Тондела20

