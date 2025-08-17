Риу Аве - Насьонал 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 16:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
17 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 2-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Насьонал, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Насьонал
Фуншал
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|29
|пз
|Теофанис Бакулас
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
|37
|вр
|Лукас
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|4
|зщ
|Ulisses Rocha
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|28
|пз
|Лизиеро
|22
|пз
|Филипе Суареш
|7
|нп
|Вити
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Paulinho
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 0
|17.03.2019
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|05.11.2018
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|3 : 3
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|18.12.2016
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 1
|13.03.2016
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|01.11.2015
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|27.04.2025
|Португалия — Примейра
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фамаликан
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Порту
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Брага
|1
|3
|5
|Арока
|1
|3
|6
|Жил Висенте
|1
|3
|7
|Морейренсе
|1
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Эштрела
|1
|1
|10
|Эшторил
|1
|1
|11
|Риу Аве
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Алверка
|1
|0
|14
|Насьонал
|1
|0
|15
|Санта-Клара
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Витория Гимарайнш
|1
|0
| 17
Зона вылета
|АВС
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0