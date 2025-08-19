23:43 ()
Рейнджерс - Брюгге 19 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 19-08-2025 21:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
19 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч
Рейнджерс
Брюгге

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Брюгге, которое состоится 19 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Бельгия Ники Хайен
История личных встреч
16.08.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/8 финала Рейнджерс4 : 2
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Рейнджерс
09.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 2-й тур Рейнджерс1 : 1
05.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Рейнджерс3 : 0
02.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Рейнджерс
16.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 4-й тур 0 : 1Брюгге
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Брюгге3 : 2
09.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 3-й тур Брюгге2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Брюгге
01.08.2025 Бельгия — Лига Жюпиле 2-й тур 2 : 1Брюгге
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 5 : 0
Динамо К
Пафос
0 : 1 2 : 0
Шкендия
Карабах
0 : 1 5 : 1
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 2 : 1
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 1 : 0 3 : 4
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 3 : 2
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 3 : 0
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 1 : 1
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 5 : 2
Ницца
Бенфика
0 : 2 2 : 0
Раунд плей-офф
Команда12
Рейнджерс
Брюгге
19.0827.08
Црвена Звезда
Пафос
19.0826.08
Ференцварош
Карабах
19.0827.08
Фенербахче
Бенфика
20.0827.08
Команда12
Селтик
Кайрат
20.0826.08
Будё-Глимт
Штурм
20.0826.08
Базель
Копенгаген
20.0827.08

