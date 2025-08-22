Вест Хэм Юнайтед - Челси 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 21:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
22 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Челси, которое состоится 22 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|3
|зщ
|Макс Килман
|5
|зщ
|Найеф Агер
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|12
|пз
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|9
|нп
|Каллум Уилсон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|41
|нп
|Эстевао
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Энцо Мареска
История личных встреч
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|05.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|5 : 0
|20.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 0
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 2
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|7
|Арсенал
|1
|3
|8
|Фулхэм
|1
|1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|10
|Челси
|1
|1
|11
|Кристал Пэлас
|1
|1
|12
|Астон Вилла
|1
|1
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|14
|Эвертон
|1
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0