Вест Хэм Юнайтед - Челси 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 21:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
22 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Челси, которое состоится 22 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Челси
Лондон
1 Дания вр Мадс Хермансен
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
3 Англия зщ Макс Килман
5 Марокко зщ Найеф Агер
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
12 Сенегал пз Эль-Хаджи Малик Диуф
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
9 Англия нп Каллум Уилсон
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
34 Англия зщ Джош Ачимпонг
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
10 Англия пз Коул Палмер
41 Бразилия нп Эстевао
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3Челси
05.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси5 : 0Вест Хэм Юнайтед
20.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1Челси
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Челси
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси2 : 1Вест Хэм Юнайтед
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Челси1 : 0Вест Хэм Юнайтед
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Челси
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Челси
21.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Челси3 : 0Вест Хэм Юнайтед
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вест Хэм Юнайтед1 : 1
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси4 : 2
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси2 : 0
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Челси
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал Челси3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Лидс Юнайтед13
7 Арсенал13
8 Фулхэм11
9 Брайтон энд Хоув Альбион11
10 Челси11
11 Кристал Пэлас11
12 Астон Вилла11
13 Ньюкасл Юнайтед11
14 Эвертон10
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

