Бетис - Алавес 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 21:30
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
22 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Бетис
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Алавес, которое состоится 22 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
25 Испания вр Пау Лопес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
12 Швейцария зщ Рикардо Родригес
6 Испания пз Серхи Альтмира
8 Испания пз Пабло Форнальс
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
17 Испания пз Родриго Рикельме
24 Испания нп Айтор Руибаль
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Тенаглия
2 Аргентина зщ Факундо Гарсес
22 Мали зщ Мусса Диарра
24 Испания зщ Виктор Парада
8 Испания пз Антонио Бланко
19 Испания пз Пабло Ибаньес
10 Испания пз Карлес Аленья
18 Испания пз Хон Альдалур
7 Испания нп Карлос Висенте
11 Испания нп Антонио Мартинес
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
18.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Бетис1 : 3Алавес
25.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Алавес0 : 0Бетис
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Бетис0 : 0Алавес
06.01.2024 Кубок Испании 1/16 финала Алавес1 : 0Бетис
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Алавес1 : 1Бетис
18.01.2022 Испания - Примера 21-й тур Бетис4 : 0Алавес
18.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Алавес0 : 1Бетис
08.03.2021 Испания - Примера 26-й тур Бетис3 : 2Алавес
13.09.2020 Испания - Примера 1-й тур Алавес0 : 1Бетис
16.07.2020 Испания - Примера 37-й тур Бетис1 : 2Алавес
18.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Бетис
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бетис2 : 3
28.05.2025 Лига конференций Финал Бетис1 : 4
23.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Бетис1 : 1
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 4 : 1Бетис
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Алавес2 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Алавес1 : 1
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Алавес
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Алавес1 : 0
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 1 : 0Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона13
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Хетафе13
4
Лига чемпионов
Вильярреал13
5
Лига Европы
Атлетик Б13
6
Лига конференций
Эспаньол13
7 Алавес13
8 Реал Мадрид13
9 Реал Сосьедад11
10 Бетис11
11 Валенсия11
12 Эльче11
13 Севилья10
14 Леванте10
15 Атлетико М10
16 Осасуна10
17 Жирона10
18
Зона вылета
Овьедо10
19
Зона вылета
Сельта10
20
Зона вылета
Мальорка10

