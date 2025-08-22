Бетис - Алавес 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 21:30
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
22 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Алавес, которое состоится 22 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Алавес
Витория
|25
|вр
|Пау Лопес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|24
|зщ
|Виктор Парада
|8
|пз
|Антонио Бланко
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|10
|пз
|Карлес Аленья
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|11
|нп
|Антонио Мартинес
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|06.01.2024
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|4 : 0
|18.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|08.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 2
|13.09.2020
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|18.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Реал Сосьедад
|1
|1
|10
|Бетис
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Эльче
|1
|1
|13
|Севилья
|1
|0
|14
|Леванте
|1
|0
|15
|Атлетико М
|1
|0
|16
|Осасуна
|1
|0
|17
|Жирона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сельта
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|1
|0