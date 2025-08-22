00:20 ()
Видзев - Погонь 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 20:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
22 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Видзев
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Погонь, которое состоится 22 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Хорватия Желько Сопич
История личных встреч
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4Погонь
17.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь2 : 0Видзев
16.12.2023 Польша - Экстракласса 19-й тур Видзев1 : 2Погонь
30.07.2023 Польша - Экстракласса 2-й тур Погонь2 : 1Видзев
28.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Видзев3 : 3Погонь
17.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Погонь2 : 1Видзев
15.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур 1 : 0Видзев
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Видзев1 : 1
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Видзев3 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 3 : 2Видзев
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Видзев1 : 0
17.08.2025 Польша — Экстракласса 5-й тур Погонь0 : 3
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 2 : 1Погонь
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 1 : 1Погонь
26.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Погонь4 : 1
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 5 : 1Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк513
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Гурник З59
4
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония49
5 Легия47
6 Радомяк57
7 Нецеча57
8 Видзев57
9 Лех П47
10 Ракув46
11 Мотор45
12 Заглембе Л45
13 Корона55
14 Арка55
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Погонь54
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

Отзывы и комментарии к матчу

