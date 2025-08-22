Видзев - Погонь 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 20:30
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
22 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Погонь, которое состоится 22 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Видзев
Лодзь
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Желько Сопич
История личных встреч
|22.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|0 : 4
|17.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|2 : 0
|16.12.2023
|Польша - Экстракласса
|19-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Польша - Экстракласса
|2-й тур
|2 : 1
|28.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 0
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|3 : 2
|19.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 3
|09.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|4 : 1
|20.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|5
|13
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|5
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|5
|9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|4
|9
|5
|Легия
|4
|7
|6
|Радомяк
|5
|7
|7
|Нецеча
|5
|7
|8
|Видзев
|5
|7
|9
|Лех П
|4
|7
|10
|Ракув
|4
|6
|11
|Мотор
|4
|5
|12
|Заглембе Л
|4
|5
|13
|Корона
|5
|5
|14
|Арка
|5
|5
|15
|ГКС Катовице
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Погонь
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Пяст
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3