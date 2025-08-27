04:59 ()
Веен - Бавария 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 20:45
Стадион: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13144
27 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Веен
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Веен - Бавария, которое состоится 27 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Веен
Висбаден
Бавария
Мюнхен
История личных встреч
16.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Веен1 : 3 ДВ
28.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 2-й матч Веен1 : 2
24.05.2024 Германия - Переходные матчи (2-3) Переходные матчи (2-3). 1-й матч 2 : 2Веен
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Веен1 : 2
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Веен
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария6 : 0
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал 1 : 2Бавария
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Бавария
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария4 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бавария2 : 1

