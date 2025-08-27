Веен - Бавария 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 20:45
Стадион: БРИТА-Арена (Висбаден, Германия), вместимость: 13144
27 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
История личных встреч
|16.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|1 : 3 ДВ
|28.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 2-й матч
|1 : 2
|24.05.2024
|Германия - Переходные матчи (2-3)
|Переходные матчи (2-3). 1-й матч
|2 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1