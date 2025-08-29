Кремонезе - Сассуоло 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 18:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
29 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Сассуоло, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Кремонезе
Сассуоло
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|7
|пз
|Алессио Дзербин
|18
|пз
|Микеле Коллоколо
|33
|пз
|Альберто Грасси
|32
|пз
|Мартин Пайеро
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|13
|вр
|Стефано Турати
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|19
|зщ
|Филиппо Романья
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|8
|пз
|Андреа Гьон
|11
|пз
|Даниэль Болока
|35
|пз
|Лука Липани
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 4-й тур
|1 : 4
|06.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 5-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
|01.06.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|2 : 3
|29.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Кремонезе
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Рома
|1
|3
|7
|Пиза
|1
|1
|8
|Аталанта
|1
|1
|9
|Кальяри
|1
|1
|10
|Фиорентина
|1
|1
|11
|Удинезе
|1
|1
|12
|Верона
|1
|1
|13
|Лечче
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Милан
|1
|0
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Сассуоло
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лацио
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0