Кремонезе - Сассуоло 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 18:30
Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
29 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Кремонезе
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Сассуоло, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Сассуоло
Сассуоло
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
7 Италия пз Алессио Дзербин
18 Италия пз Микеле Коллоколо
33 Италия пз Альберто Грасси
32 Аргентина пз Мартин Пайеро
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
99 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
13 Италия вр Стефано Турати
6 Польша зщ Себастьян Валюкевич
19 Италия зщ Филиппо Романья
80 Босния и Герцеговина зщ Тарик Мухаремович
3 Шотландия зщ Джош Дойг
8 Италия пз Андреа Гьон
11 Италия пз Даниэль Болока
35 Италия пз Лука Липани
10 Италия нп Доменико Берарди
99 Италия нп Андреа Пинамонти
45 Франция нп Арман Лорьенте
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Фабио Гроссо
История личных встреч
04.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 37-й тур Кремонезе1 : 1Сассуоло
31.08.2024 Италия — Серия B Серия В. 4-й тур Сассуоло1 : 4Кремонезе
06.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Сассуоло3 : 2Кремонезе
04.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 5-й тур Кремонезе0 : 0Сассуоло
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 2Кремонезе
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Кремонезе0 : 0 4 : 5
01.06.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч 2 : 3Кремонезе
29.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч Кремонезе0 : 0
25.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Кремонезе3 : 0
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Сассуоло1 : 0
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Сассуоло0 : 1
09.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 38-й тур Сассуоло0 : 2
04.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 37-й тур Кремонезе1 : 1Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М13
2
Лига чемпионов
Наполи13
3
Лига чемпионов
Ювентус13
4
Лига чемпионов
Комо13
5
Лига Европы
Кремонезе13
6
Лига конференций
Рома13
7 Пиза11
8 Аталанта11
9 Кальяри11
10 Фиорентина11
11 Удинезе11
12 Верона11
13 Лечче11
14 Дженоа11
15 Милан10
16 Болонья10
17 Сассуоло10
18
Зона вылета
Лацио10
19
Зона вылета
Парма10
20
Зона вылета
Торино10

