02:09 ()
Свернуть список

Герта - Эльверсберг 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 18:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
29 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Герта
Эльверсберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Эльверсберг, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Эльверсберг4 : 0Герта
29.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Герта1 : 4Эльверсберг
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Эльверсберг4 : 2Герта
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Герта5 : 1Эльверсберг
24.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 0 : 0Герта
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 3 : 5Герта
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Герта0 : 0
01.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Герта
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Герта1 : 1
22.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Эльверсберг2 : 1
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Эльверсберг
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 2 : 0Эльверсберг
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Эльверсберг1 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Эльверсберг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9639
2
Повышение
Дармштадт 9837
3
Плей-офф за повышение
Карлсруэ37
4 Арминия36
5 Шальке-0436
6 Айнтрахт Б36
7 Эльверсберг36
8 Пройссен Мюнстер34
9 Падерборн 0734
10 Динамо Др33
11 Хольштайн33
12 Кайзерслаутерн33
13 Гройтер Фюрт33
14 Бохум33
15 Магдебург33
16
Стыковая зона
Фортуна33
17
Зона вылета
Герта32
18
Зона вылета
Нюрнберг30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close