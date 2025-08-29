Герта - Эльверсберг 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 18:30
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 74667
29 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Эльверсберг, которое состоится 29 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
История личных встреч
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|29.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 4
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|5 : 1
|24.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 5
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|3
|9
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Карлсруэ
|3
|7
|4
|Арминия
|3
|6
|5
|Шальке-04
|3
|6
|6
|Айнтрахт Б
|3
|6
|7
|Эльверсберг
|3
|6
|8
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|9
|Падерборн 07
|3
|4
|10
|Динамо Др
|3
|3
|11
|Хольштайн
|3
|3
|12
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|13
|Гройтер Фюрт
|3
|3
|14
|Бохум
|3
|3
|15
|Магдебург
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|3
|0